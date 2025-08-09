پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی پیشبینی کرد؛ اجرای الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۴ به صرفهجویی ۱۰ درصدی آب منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گلمحمدی، اعلام کرد که الگوی کشت محصولات زراعی در تاریخ ۱۱ مرداد ماه به معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سپس در همان روز به استانها ابلاغ شده است. این ابلاغیه برای تعیین سطح کشت کشاورزان و توزیع نهادهها، سم و کود در سامانه مربوطه انجام شده است .
وی نسخه اولیه الگوی تولید شیلات در هفته اول مردادماه ابلاغ شده و نسخههای مربوط به کشت گیاهان دارویی، زراعت چوب و گلخانهها تا ۲۰ روز آینده ابلاغ خواهند شد . الگوی کشت در حوزه باغبانی نیز حداکثر تا پایان شهریور ماه ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بیان اینکه حوزه زراعی به دلیل بیشترین مصرف آب، در اولویت ابلاغ الگوی کشت قرار گرفته است افزود : هدفگذاری برای صرفهجویی ۱۰ درصدی آب در بخش زراعی، به این معنی که مصرف آب این حوزه از ۵۰ میلیارد متر مکعب گذشته به ۴۵ میلیارد متر مکعب در الگوی کشت ابلاغی کاهش یابد . این صرفهجویی برای سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است
غلامرضا گلمحمدی گفت : برای نظارت بر اجرای الگوی کشت، سامانه تصمیمیار الگوی کشت (ستاک) راهاندازی شده و مرکز پایش و نظارت بر الگوی کشت در سازمان تات در شهریور ماه بهرهبرداری خواهد شد. این سامانهها به «سامانه مزرعه من» متصل خواهند شد تا نظارت بر اجرای الگوی کشت به صورت الکترونیکی و همزمان با اجرا انجام شود .
وی افزود: گزارش نظارتی سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نشان داد که ۸۰ درصد الگوی کشت ابلاغی اجرایی شده بود [۴]. گزارش نظارتی سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز در حال ارزیابی است و ظرف ۳ ماه آینده اعلام خواهد شد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت : وزارت جهاد کشاورزی سیاست تشویقی را برای اجرای الگوی کشت در نظر گرفته است و اختیار بازدارندگی ندارد. این بدان معناست که بذر، کود، سم، خرید تضمینی محصولات و سایر خدمات فنی وزارتخانه تنها به کشاورزانی تعلق میگیرد که طبق الگوی کشت اقدام به کشت کرده باشند .
غلامرضا گلمحمدی افزود : هم اکنون قانونگذار اختیار برخورد با کشاورزانی که خارج از الگوی کشت عمل میکنند (مثلاً برای محصولات سودآور از آب چند برابر قیمت و کود و سم با قیمت آزاد استفاده میکنند) را به وزارت جهاد کشاورزی نداده است و اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری تمام ارگانها است .