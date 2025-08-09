پخش زنده
تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استانها و مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای عالی اساتانها، امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، در راستای افزایش تعاملات حرفهای و توسعه همکاریهای مشترک در زمینههای توانمندسازی و ارتقا نظام مدیریت شهری (شوراها و شهرداریها) و به منظور بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای علمی، کارشناسی و تجربی مدیریت شهری کشور در جهت ارائه خدمات شایسته به شهروندان و تحقق اصول مندرج در قانون اساسی (اصول۱۰۰ تا ۱۰۶ و اصل ۱۲۷)، این تفاهمنامه توسط موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها و علیرضا زاکانی شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به امضا رسید.