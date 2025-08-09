پخش زنده
کودکان و نوجوانان در پیادهروی اربعین با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی مانند نقاشیهای بزرگ، نمایش عروسکی و فعالیتهای نمادین، پیام عاشورا و همبستگی دینی را زنده نگه میدارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حمایت منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد و همکاری عتبه مقدسه حسینی، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان در ایام راهپیمایی اربعین برگزار میشود.
در این برنامهها، کودکان با رنگآمیزی نقاشی متری «داستان کربلا تا ظهور حضرت حجت (عج)» با شعار «انا علی العهد» مشارکت دارند و نوجوانان نیز در «دیوار گره عشق» با ایجاد گرههای متعدد بر دیواره توری، این شعار را به شکلی جمعی و نمادین به نمایش میگذارند.
کودکان همچنین با گذاشتن اثر دست خود بر «دیواره عهد با امام زمان (عج)» وفاداری خود را اعلام کرده و به عنوان سربازان امام زمان (عج) عهد میبندند. عکسهای یادگاری این لحظات ثبت و به آنان هدیه میشود.
رنگآمیزی پیکسلهای چوبی با موضوع اهل بیت (ع) از دیگر فعالیتها است که کودکان و نوجوانان میتوانند آنها را به کولهپشتیهای خود متصل کنند.
نمایش بینالمللی عروسکی «زریر» که روایتگر وقایع روز عاشورا است، از ۱۴ مرداد تا یک روز پیش از اربعین، روزانه در ۶ تا ۷ نوبت در موکب بینالمللی اجرا میشود و میزبان کودکان زائر از کشورهای مختلف خواهد بود.
هدف از برگزاری این برنامهها، ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت حس همبستگی دینی و ایجاد فضای مشارکتی برای کودکان و نوجوانان است.