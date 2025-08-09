فرمانده فراجا کشور از عبور بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از مرز‌های هفت‌گانه و هوایی خبر داد و گفت: بیش از ۹۵۰ هزار نفر نیز تاکنون بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سردار احمدرضا رادان روز شنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه با اشاره به میانگین مدت اقامت زائرین (۳.۵ تا ۴ روز) اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد که زائران سفر خود را به خوبی مدیریت کرده‌اند با این حال مرز مهران همچنان شلوغ‌ترین مرز است.

فرمانده فراجا از مردم خواست برای بازگشت از مرز‌های کم تراکم‌تر مانند تمرچین استفاده کنند و افزود: مرز چذابه نیز با خروج ۱۸۹ هزار نفر و بازگشت ۶۰ هزار نفر پس از مهران، شلمچه و خسروی، چهارمین مرز پرتردد است.

رادان با تاکید بر لزوم مدیریت زمان بازگشت به ویژه پرهیز از روز‌های پایانی، از زائران خواست مراقب خستگی در رانندگی باشند.

سردار رادان بیان کرد: لذت این ماموریت زمانی است که مردم در امنیت و سلامت کامل باشند.

مرز‌های چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیر‌های تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله در آیین باشکوه اربعین حسینی از هزاران زائر عتبات عالیات پذیرایی می‌کنند.