اربعین شهید ابوالفضل رضایی روشن و بیست سومین یادواره شهدای روشن آباد بابل در آستانه اربعین حسینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم باشکوه یادواره شهدای روشن آباد به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدای والامقام منطقه و اربعین شهید رضایی روشن برگزار شد.

امام جمعه بابل در سخنرانی خود در این یادواره، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به ویژه شهدای اقتدار روستای روشن آباد، بر لزوم پاسداشت خون پاک آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

حجت اللاسلام روحانی شهدا را چراغ‌های هدایت جامعه و الگو‌های راستین مقاومت و پایمردی در راه اسلام و انقلاب برشمرد و در ادامه با اشاره به پیوند عمیق قیام عاشورا و فرهنگ شهادت‌طلبی در انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهدای ما ادامه‌دهندگان راه سرخ اباعبدالله الحسین (ع) هستند و اربعین فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های بلند آنان است.

این مراسم که با مداحی و ذکر مصیبت همراه بود، با حضور پرشور مردم عزادار و عاشقان اهل بیت (ع) در فضایی معنوی برگزار شد