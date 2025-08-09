معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از شهرستان‌های خاتم و مروست استان یزد، بر ضرورت مرمت و احیای قلعه‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، بهروز ندایی در بازدیدی که با حضور معاون استاندار و نماینده مردم شهرستان خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی از قلعه‌ها، منابع طبیعی و آثار تاریخی این شهرستان‌ها انجام داد گفت : همه مجموعه‌های شورای شهر و شهرداری، همه مسئولان و مخصوصاً ما که متولی آثار تاریخی، میراث فرهنگی و گردشگری هستیم، باید اهتمام جدی برای مرمت و احیای قلعه‌های تاریخی داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ورود بخش خصوصی به طرح مرمت یکی از این قلعه‌ها ابراز خرسندی کرد و افزود : قطعاً با مرمت و احیای قلعه، پای گردشگران به این منطقه باز خواهد شد.

ندایی همچنین به وجود آثار تاریخی و طبیعی متعدد و عالی در این شهر‌ها از جمله به چشمه بسیار زیبای چشمه نهر مسیح اشاره کرد و از تصمیم برای تخصیص اعتبار به طرح جامع گردشگری این چشمه و آثار طبیعی اطراف خبر داد.

وی گفت : قرار شد اعتباری برای طرح جامع گردشگری این چشمه ، به استان اختصاص یابد و طرح جامع این چشمه و منابع طبیعی اطراف تهیه شود سپس به دنبال سرمایه‌گذاران برویم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص وضعیت ادارات میراث فرهنگی در این دو شهرستان نیز افزود : متأسفانه در شهرستان مروست نمایندگی نداریم، با هماهنگی‌های انجام شده، تا یک ماه آینده نمایندگی در شهرستان مروست ایجاد می شود و علاوه بر آن تعداد نیروها در شهرستان‌های خاتم، شهر هرات و شهر مروست افزایش می یابد که بتوانند در حوزه حفاظت از آثار تاریخی و معرفی جاذبه‌های گردشگری در خدمت مردم باشند.