به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کاراته دوازدهمین دوره بازی‌های جهانی چنگدو امروز شنبه ۱۸ مرداد در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم مردان و در گروه دوم، صالح اباذری از ایران ابتدا ادوارد ساگیلیان از آمریکا را ۴ بر ۳ شکست دا، در دور دوم مقابل ژای آنگ از چین با نتیجه ۲ بر ۳ مغلوب شد و در مبارزه سوم هم برابر طا‌ها طاها محمود از مصر به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کرد و راهی نیمه نهایی شد. اباذری در نیمه نهایی ۴ به صفر نتیجه را برابر نماینده اوکراین واگذار کرد و با راهیابی به دیدار رده بندی در این مرحله ۶ به ۴ طا‌ها محمود از مصر را شکست داد و به نشان برنز رسید.

امروز در بانوان آتوسا گلشاد‌نژاد نماینده وزن منهای ۶۱ کیلوگرم کشورمان در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده مصر با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد و از دستیابی به مدال بازماند.

گلشاد‌نژاد پیش از این با نتیجه ۲ بر ۱ حریفش را از کشور مصر شکست داد، ۳ بر صفر کاراته کا فرانسوی را از پیش رو برداشت و در دور سوم هم ۳ بر ۲ مقابل نماینده قزاقستان صاحب برتری شد، اما در نیمه نهایی ۳ بر ۲ مغلوب نماینده ژاپن شد و به رده بندی رسید.

گفتنی است، روز گذشته سارا بهمنیار در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و فاطمه صادقی در کاتا از رسیدن به موفقیت بازماند.