به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی به منظور حمایت و رفع موانع تولید، از یک واحد بزرگ تولید لبنیات واقع در اراضی کوی قره ورن شهرستان میاندوآب بازدید و مشکلات این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داد.

این مجموعه بزرگترین کارخانه تولید پنیرپیتزای شمالغرب کشور است که محصولات خود را در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌کند.

بخش نخست این واحد تولیدی با ظرفیت تولید ۲ هزار تن در سال، در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع با ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع تأسیسات مسقف، در تیر ماه سال ۱۳۹۸ احداث و زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر را فراهم نموده است.

طبق گفته مدیر این واحد تولیدی در صورت حل مشکل انتقال و تحویل انشعاب برق، فاز توسعه این کارخانه با راه اندازی خط تولید پودر آب پنیر و شیرخشک در کنار تولید پنیر پیتزا وارد چرخه تولید و اقتصاد شهرستان خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خواستار تسریع در روند حل مشکل و رفع موانع توسعه این واحد تولیدی شد.

در این بازدید معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، مدیر، معاونین و مسئول صنایع غذایی و تبدیلی جهاد کشاورزی شهرستان میاندوآب نیز رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی را همراهی می‌کردند.