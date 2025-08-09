دومین رویداد محیط زیستی زیستبان با عنوان «اقدام برای دریای خزر» در بابلسر با حضور جمعی از مسئولان سازمانهای تخصصی، کارشناسان، فعالان محیط زیست، پژوهشگران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین رویداد محیط زیستی زیستبان با عنوان «اقدام برای دریای خزر» در بابلسر با حضور جمعی از مسئولان سازمانهای تخصصی، کارشناسان، فعالان محیط زیست، پژوهشگران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد برگزار شد.با هدف ارتقاء آگاهی عمومی، همافزایی علمی و تقویت اراده جمعی برای حفاظت از دریای خزر برگزار شد.
در بخش نشستهای تخصصی، سخنرانانی همچون دکتر حسن فضلی با موضوع «بررسی تغییرات محیطی و اکوبیولوژیک دریای خزر با تأکید بر منابع شیلاتی»، استاد طیار یزدانپناه با موضوع «تاریخ و فرهنگ کرانههای دریای خزر»، دکتر حسن نصراللهزاده با سخنرانی علمی «بررسی اثرات آلودگی بر منابع دریای خزر» و مهندس تورج نائیج پور با موضوع «شهرسازی و دریای کاسپین» به ارائه مباحث تخصصی پرداختند.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط زیست، به ویژه شهید محیطبان محمود شهمرادی که در ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ در پارک ملی گلستان به شهادت رسید، گفت: شهادت این عزیزان نمادی از فداکاری و ایثار در راه حفاظت از طبیعت و حیاتوحش است و مسئولیتی سنگینتر بر دوش ما میگذارد تا با همدلی و تلاش مستمر، در مسیر حفظ اکوسیستمهای ارزشمند کشور، به ویژه دریای خزر، گام برداریم.
وی افزود: دریای خزر با همه زیباییها و اهمیت زیستمحیطیاش در سالهای اخیر با نوسانات سطح تراز آب، آلودگیها و تغییرات اقلیمی مواجه بوده که نیازمند برنامهریزی دقیق، همکاری بیندستگاهی و مشارکت فعال جوامع محلی است و باید با تدوین و اجرای برنامههای اقدام منطقهای، سازگاری لازم با این چالشها را فراهم کنیم تا این زیستبوم ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شود.
کنعانی در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفهای جمعی و فراگیر است و یاد شهدای محیط زیست به ما انگیزه میدهد که با همدلی و تلاش مستمر، اقدامات مؤثری در راستای توسعه پایدار و حفظ میراث طبیعی کشور انجام دهیم.