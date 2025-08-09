پخش زنده
امروز: -
معاون فنی ومهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با هدف کاهش ناترازی برق و تقویت شبکه توزیع، پیشبینی میشود تا پایان مرداد، ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید از نیروگاههای خورشیدی وارد مدار شود.
علیرضا پرندهمطلق، معاون فنی ومهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با هدف کاهش ناترازی برق و تقویت شبکه توزیع، پیشبینی میشود تا پایان مرداد امسال، ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید از نیروگاههای خورشیدی ۳ مگاواتی در ۶ استان کشور به مدار تولید برق وارد شود.
وی افزود: این طرح که با رویکرد «تولید در توزیع» دنبال میشود، مزایای متعددی از جمله کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری برق را به همراه دارد و گامی مهم در مسیر خودکفایی انرژی و مدیریت مصرف محسوب میشود. یکی از رویکردهای راهبردی دولت چهاردهم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، احداث نیروگاههای ۳ مگاواتی خورشیدی در ۱۰۰۰ نقطه از کشور است که از آن به عنوان «تولید در توزیع» یاد میشود. این نیروگاهها که در محل مصرف و در شبکههای توزیع نصب میشوند، ظرفیتی معادل ۳۰۰۰ مگاوات را به شبکه اضافه میکنند. اتصال این نیروگاهها به شبکه در کمترین زمان انجام خواهد شد.
معاون فنی ومهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: بخشی از طرحهای نیروگاههای ۳ مگاواتی در مراحل پایانی قرار دارند و انتظار میرود تا پایان مردادماه، ظرفیتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات در استانهایی نظیر تهران، سمنان، ساوه، البرز و قزوین وارد مدار شود. هدفگذاری شده است که باقی ظرفیت این طرح (تا سقف ۳۰۰۰ مگاوات) تا پایان آبان ماه به شبکه متصل شود.
پرندهمطلق اظهار کرد: احداث این نوع نیروگاهها مزایای چشمگیری به همراه دارد. از جمله این مزایا میتوان به عدم اشغال شبکههای فوق توزیع و انتقال، کاهش تلفات شبکه به دلیل تولید برق در نزدیکی مصرفکننده و افزایش پایداری شبکههای توزیع اشاره کرد. این رویکرد همچنین به دلیل پراکندگی جغرافیایی نیروگاهها، پدافند غیرعامل را تقویت کرده و نیاز به توسعه گسترده زیرساختهای شبکه را کاهش میدهد.
معاون فنی ومهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با وجود اینکه این ظرفیتها به تنهایی نمیتوانند ناترازی ۱۲ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق را به طور کامل برطرف کنند، اما نقش مهمی در تامین بخشی از پیک بار در ساعات مشخص، به ویژه در طول روز، ایفا میکنند. استفاده از نیروگاههای خورشیدی نیاز به مصرف آب کمتری از سدها را در پی دارد و به مدیریت منابع آبی کشور کمک میکند.