عضو هیأت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد کفت: علائمی مانند کاهش حجم ادرار، بی‌اشتهایی، ضعف و بی‌حالی شدید می‌تواند نشانه‌ای از گرمازدگی در کودکان باشد، در صورت مشاهده، مراجعه به پزشک ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دکتر نسرین مؤذن اظهار کرد: در روز‌های گرم مرداد و شهریور، افزایش مراجعه کودکان مبتلا به گرمازدگی و مشکلات تنفسی به مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های تخصصی اطفال مشاهده می‌شود. از این‌رو لازم است والدین نسبت به مراقبت از فرزندان خود در برابر گرما و آلودگی هوا، هوشیارتر باشند.

وی تأکید کرد: نوشیدن مایعات کافی، اجتناب از فعالیت در ساعات اوج گرما و ایجاد شرایط تهویه مناسب در منزل از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

مؤذن کفت: از آنجا که اغلب کودکان قادر به بیان علائم اولیه مانند سردرد، سرگیجه یا خشکی گلو نیستند، نظارت دقیق والدین در تشخیص و اقدام به‌موقع اهمیت بالایی دارد.

وی با اشاره به هم‌زمانی گرمای هوا با افزایش آلودگی و گرد و غبار در کلان‌شهرها، افزود: در ماه‌های مرداد و شهریور، شیوع آسم و آلرژی در کودکان به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. عواملی همچون دود سیگار، آلودگی محیطی و تغییرات دمایی از جمله عوامل تشدیدکننده هستند.

این فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان گفت: علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه‌های مکرر به‌ویژه در زمان خواب، ورزش یا هنگام سرما خوردگی از نشانه‌های هشداردهنده ابتلا به آسم در کودکان است و باید جدی گرفته شود.