به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از خرید تضمینی بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان و پایان خرید کلزا در استان با تسویه کامل مطالبات کشاورزان خبر داد.

میر جمال ساداتی با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز خرید در سطح استان، این میزان خرید را در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.

ساداتی همچنین از پایان عملیات خرید کلزا در استان خبر داد و اظهار داشت: با فعالیت ۷ مرکز خرید، میزان خرید کلزا از کشاورزان استان به ۳ هزار و ۹۱۲ تن رسید و فرآیند خرید این محصول به اتمام رسیده است.

مدیر تعاون روستایی استان در ادامه افزود: تمامی مطالبات کلزاکاران به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان به طور کامل تسویه شده است.

عملیات خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد و شبکه تعاون روستایی استان تلاش می‌کند تا با حمایت از کشاورزان، نقش موثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.