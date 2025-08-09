به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، دکتر منا گلابی اظهار کرد: پس از ارزیابی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۳، پنج نشریه دانشگاه شهید چمران اهواز، موفق به کسب رتبه بین‌المللی «اسکوپوس»، شدند.

وی افزود: نشریه‌های «Journal of Applied and Computational Mechanics» و «Journal of Applied Research in Electrical Engineerin» در گروه فنی و مهندسی، نشریه «Journal of Research in Applied Linguistics» در گروه علوم انسانی، نشریه «پیکره» در گروه هنر و معماری و نشریه «گیاه پزشکی» در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، موفق به دریافت رتبه بین‌المللی «اسکوپوس» شدند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: در این ارزیابی، نشریه‌های «Journal of Hydraulic Structure» در گروه فنی و مهندسی، «اقتصاد مقداری»، «توسعه اجتماعی» و «علوم تربیتی» در گروه علوم انسانی، «تولیدات گیاهی»، «علوم و مهندسی آبیاری» در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، «دامپزشکی ایران» در گروه دامپزشکی، «زمین شناسی کاربردی پیشرفته» و «مدل‌سازی پیشرفته ریاضی» در گروه علوم پایه، موفق به کسب رتبه «الف» شدند.

وی بیان کرد: همچنین در ارزیابی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت عتف، نشریات «پژوهش سیستم‌های بس ذره‌ای» در گروه علوم پایه، «دستاورد‌های روان‌شناختی» در گروه علوم انسانی و «مهندسی زراعی» در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، رتبه «ب» را کسب کردند.

گلابی یادآور شد: نتایج نهایی ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی در سال ۱۴۰۳ بر روی پورتال نشریات علمی وزارت عتف به نشانی https://journals.msrt.ir/search/?UniversityId=۵۰&Applicant=۱ قابل مشاهده است.