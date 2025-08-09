پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای جهرم از اجرای ۱۲ طرح عمرانی در جادههای اصلی و روستایی این شهرستان با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا آجرپز، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جهرم گفت: در حال حاضر ۱۲ طرح فعال با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان در جادههای اصلی و روستایی شهرستان در حال اجرا است.
وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ کیلومتر از جادههای شهرستان ساخته، آسفالت و روکش آسفالت شده است. همچنین در جاده جهرم–شیراز، ۴۰ کیلومتر طرح لکهگیری آسفالت با اعتباری بیش از ۸۵ میلیارد تومان اجرا شد و ۳۰ کیلومتر دیگر نیز در آینده لکهگیری خواهد شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جهرم ادامه داد: تمام راههای اصلی شهرستان پارسال خطکشی و مجهز به علائم ایمنی شدهاند. همچنین مناقصه تعویض روشنایی مسیر زیرگذر فرودگاه تا روگذر رهبری جهرم با اعتباری معادل ۲۵ میلیارد تومان برگزار شده و به زودی اجرا خواهد شد.
آجرپز اظهار داشت: دو طرح مهم بینشهرستانی شامل جاده سیمکان–قیر با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان و جاده سیمکان–خفر با اعتباری بیش از ۶۴ میلیارد تومان با پیگیری نماینده مردم جهرم و همکاری پیمانکاران در دست اجرا است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای جهرم همچنین به اجرای طرح تعریض جاده مانیان تا سهراهی سیمکان با اعتباری افزون بر ۱۵۵ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: با تکمیل این طرح، نقاط حادثهخیز مسیر حذف خواهد شد.