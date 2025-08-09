رییس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران از برنامه‌های ادارات زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه به مرز‌های مختلف کشور و شهر‌های زیارتی عراق در ایام اربعین خبر داد و گفت: همکاران ما با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی و بین المللی در مسیر زیارت، در کنار زائران حسینی حضور فعال دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی گفت: همکاران اداره زنان و خانواده منطقه یک، در مرز شلمچه حسینیه کودکان را در دو شیفت صبح و عصر برپا کرده‌اند تا کودکان در فضایی ۱۵۰ متری پذیرایی شده و با آداب عزاداری آشنا شوند. همچنین زائران کوچک امام حسین (ع) به رسم یادگاری، سربند و هدایایی دریافت می‌کنند. مرز زرباطیه هم میزبان نمایندگان زنان و خانواده منطقه ۲ است که با برپایی موکب «مادر و کودک» و با حضور خادمان آموزشگر و گروه‌های جهادی، برنامه‌های فرهنگی مانند نمایش خلاق، پرده‌خوانی و بازی‌های رومیزی را برای کودکان برگزار می‌کنند. امکانات رفاهی ویژه مادران دارای فرزند شیرخوار و خردسال نیز در این فضا، فراهم است.

وی ادامه داد: پویش «باران همدلی» به یاد کودک شهید باران اشراقی و همچنین اهدای اسباب‌بازی و اقلام فرهنگی به کودکان زائران در حال اجرا است.



اردبیلی مرز چذابه را محل استقرار مدیران زنان و خانواده منطقه ۳ برشمرد و افزود: موکب «بانو رباب» با فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و بازی‌های ویژه کودکان دایر است. برنامه‌ها شامل برگزاری نماز جماعت، تعزیه، سرود، تواشیح، مداحی، برنامه ویژه کودکان و نوجوانان، پخش کلیپ، اجرای مسابقه و توزیع اقلام فرهنگی است. همچنین برنامه «ارتباط کربلا تا ظهور» در عمود ۱۰۷۶ برگزار می‌شود که شامل دیوار هنری، نقاشی و روایتگری برای کودکان است.

رییس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های منطقه ۶ در کربلا هم گفت: در این منطقه اسکان زنان فراهم شده و برنامه‌های فرهنگی همچون پرده‌خوانی، قصه‌گویی، تواشیح و سرود برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود؛ همچنین بسته‌های فرهنگی بین بانوان توزیع خواهد شد.



وی با بیان اینکه امور بانوان منطقه ۸ در مسیر طریق موکب «زینبیه» را دارند، گفت: برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان شامل نقاشی با حضور مربیان و گروه سرود برگزار می‌شود و اقلام فرهنگی نیز اهدا می‌شود. همچنین برای بانوان در موکب امکان خیاطی مهیاست تا برای زائران دوخت انجام دهند.



اردبیلی درباره برنامه‌های اموربانوان منطقه ۱۰ در عمود ۸۳۳ دانشگاه جامع اهل بیت (ع) گفت: موکب «مادر و کودک» با رویکرد فرهنگی و برنامه‌های امور بین‌الملل همچون سنوات گذشته دایر است؛ برنامه‌های حوزه بین الملل که ارتباط با زائران کشور‌های مختلف اروپایی، آسیایی و ... است هم ضمن تبیین و توجه ویژه نسبت به حوزه مقاومت و اتحاد و همبستگی بین کشور‌های اسلامی از اهداف این حوزه است؛ ثبت خاطرات زائران و سرکشی به موکب‌های کشور‌های دیگر از اقدامات ما است. همچنین توزیع اقلام فرهنگی از دیگر اقدامات مدنظر است.



وی درباره برنامه‌های امور زنان و خانواده منطقه ۱۳ هم گفت: ۲۷۱ موکب تخصصی کودکان و نوجوانان با همکاری گروه‌های مردمی و جهادی فعال هستند.



رییس کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران تصریح کرد: امور زنان و خانواده منطقه ۱۹ در کربلا حسینیه‌ای فرهنگی برای ارائه خدمات به زائران دایر کرده و همکاران منطقه ۲۱ هم در مسجد کوفه اسکان بانوان، پذیرایی، اتاق مادر و کودک، آموزش، سرگرمی کودکان و توزیع اقلام فرهنگی را در برنامه‌های خود مدنظر دارند.

وی درباره برنامه‌های امور زنان وخانواده منطقه ۲۲ در مرز خسروی هم گفت: غرفه فرهنگی برای اسکان مادر و کودک با پذیرایی و توزیع بسته‌های فرهنگی از جمله پرچم ایران و کوله‌پشتی‌های یادبود شهدای موشکی هسته‌ای برپا شده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران خاطرنشان کرد: حضور ادارات زنان وخانواده مناطق ۲۲ گانه در مسیر پیاده‌روی اربعین، به ویژه خدمات به مادران و کودکان، نمادی از اهتمام ما به ترویج فرهنگ حسینی و حمایت از زائران است و ما همچنان به ارتقای کیفیت خدمات خود در این ایام معنوی ادامه می‌دهیم. همچنین بخش بین‌الملل با تمرکز بر ارتباط و خدمت‌رسانی به زائران کشور‌های مختلف اروپایی، آسیایی و اسلامی، ضمن تبیین موضوعات مقاومت و همبستگی میان کشور‌های اسلامی، به ثبت خاطرات زائران و ارتقای تعاملات فرهنگی می‌پردازد و این بخش، بخش مهمی از حضور ما در مسیر اربعین است.