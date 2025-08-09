به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا شکاری گفت: ۲.۴ هکتار زمین برای تولید کنندگان پوشاک شهر کهک در نظر گرفته شده است که با هماهنگی تعاونی این صنف در اختیارشان قرار گرفت.

وی ادامه داد: زمین و پروانه ساخت این زمین‌ها به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

شهردار کهک گفت: زمین‌ها براساس تعداد کارگر و صادرات عرضه شده است و علاوه بر آنها زمین در اختیار تولید کنندگان متوسط و تولید کنندگان داخلی هم قرار گرفته است.

آقای شکاری با اشاره به اینکه مشاور در حال طراحی این شهرک است گفت: در مجاورت شهرک پوشاک مسجد و ساختمان‌های تجاری در نظر گرفته شده است.

وی گفت: زمین‌های عرضه شده در شهرک پوشاک باید در مدت زمان تعریف شده ساخته شود در غیر این صورت به شخص دیگری واگذار می‌شود.

شهردار کهک طرح ۳۰ میلیاردی راه دسترسی به شهدای گمنام این شهر به منظور تسهیل در دسترسی و ایجاد فضای گردشگری، احداث ساختمان جدید شهرداری کهک و طرح منزلگاه ملاصدرا را هم از طرح‌های در دست ساخت و پیگیری دانست.