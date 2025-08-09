به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد تقی حسین زاده روز شنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه به هر میزانی که صرفه جویی محقق شود، آب برای همه شهروندان تهرانی تامین خواهد شد، اظهار داشت: اگرچه میزان آب موجود سد‌های تهران تا پایان شهریور است، با توجه به وضع موجود، از مردم می‌خواهیم که با مدیریت مصرف، ما را یاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران کاهش زمان استحمام، استفاده کامل از ظرفیت ماشین ظرف شویی و لباس شوئی، پرهیز از شست و شوی حیاط منازل با آب لوله کشی را از مهمترین اقدام‌ها برای کاهش مصرف دانست و خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با فرهنگسازی مصرف مدیریت شود.

حسین زاده با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم با اعمال مدیریت مصرف اجازه ندهیم هیچ شهروندی تشنه نماند و آب برای همه فراهم شود، اعمال کاهش فشار در شبکه به عنوان راهکاری برای مدیریت مصرف دانست و ادامه داد: این کار سبب خواهد شد آب مورد نیاز بتواند تا زمان بارش‌ها تامین شود.

مدیرعامل آبفای منطقه پنج تهران با اشاره به اینکه اکنون در وضعیت تنش جدی آبی و نیازمند همراهی همه مشترکان هستیم، خاطر نشان کرد: باید اقداماتی نظیر استفاده از لوازم کاهنده در دستور کار قرار گیرد و مشترکان ابتدا درخواست استفاده از این لوازم را به آبفا دهند سپس آبفا این لوازم را تأمین می‌کند.

حسین زاده همچنین با اشاره به اینکه تاکنون هشت درصد کاهش مصرف آب در تهران از طریق مشترکان آب منطقه پنج صورت گرفته است، افزود: هزینه لوازم کاهنده در قبوض آب درج و پرداخت می‌شود همچنین لوازم کاهنده کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به دنبال دارد.

مدیرعامل آبفای منطقه ۵ تهران در پاسخ به این سوال که آیا با انتقال آب از سد طالقان به تهران این مشکل مرتفع می‌شود، گفت: ما از طالقان ۵ میلیون متر مکعب در ثانیه است که باید در نظر داشت سد طالقان نیز محدودیت‌هایی را دارد، زیرا باید به میزان آب پشت سد و محدودیت‌های کشاورزی نیز توجه کرد.

حسین زاده افزود: یکی از اقدام‌هایی که در دستور کار قرار دارد، برنامه‌ای مبنی بر احداث آبگیر در پایین دست سد لار است تا آب پرتی مجدداً به سد لار بازگشت داده شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص آب به فضای سبز گفت: ما هیچ آبی به شهرداری‌ها بابت فضای سبز نمی‌دهیم، اما اگر سرویس بهداشتی یا آب شرب در فضای سبز تعبیه شده باشد به آنجا آبرسانی می‌کنیم و باید در نظر داشت که شهرداری آب مورد نیاز فضای سبز را از چاه‌های غیر شرب تأمین می‌کند.