به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «صبح صبا» روز یکشنبه ۱۹ مرداد با موضوع «بحران آب» به بررسی چالش‌های پیش روی منابع آبی کشور می‌پردازد.

برنامه «صبح صبا» یکی از برنامه‌های پرمخاطب صبحگاهی است که در قالب یک مجله رادیویی با بخش‌های متنوع، مخاطبان را در جریان اتفاقات روز جامعه قرار می‌دهد و به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌پردازد.

این برنامه، به بررسی عواقب بحران آب و راهکار‌های ممکن برای مدیریت منابع آبی می پردازد.

موضوعاتی مانند صرفه‌جویی در مصرف آب، استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی و مدیریت منابع آب در شهر‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شنوندگان می‌توانند در این برنامه شرکت کرده و به سوال «اگر آب تمام شود، شما چکار می‌کنید؟» پاسخ دهند.

این سوال فرصتی است تا تجربیات و ایده‌های خود را در زمینه مدیریت بحران آب با دیگران به اشتراک بگذارند و به بحث و تبادل نظر بپردازند.

از طریق تماس‌های تلفنی و پیامک، شنوندگان می‌توانند در بحث‌های برنامه شرکت کرده و با بیان نظرات خود به غنای محتوای آن کمک کنند.

این شیوه ارائه محتوای «صبح صبا» تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی، فضای دوستانه و مشارکتی را نیز ایجاد نماید.

برنامه «صبح صبا» به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و اجرای حمید پارسا و مریم خادم پور هر روز ساعت ۶ صبح تقدیم مخاطبان می‌شود.

برنامه «عصر صبا»

برنامه «عصر صبا» روز یکشنبه ۱۹ مرداد، با هدف بررسی بازار اجاره مسکن و تحلیل قیمت‌های رهن و اجاره، به روی آنتن می‌رود.

این برنامه به عنوان یکی از برنامه‌های محبوب عصرگاهی، در قالب یک مجله رادیویی با بخش‌های متنوع و جذاب طراحی شده است و سعی دارد تا به چالش‌های موجود در بازار مسکن و قیمت‌های غیرمعمول آن بپردازد.

در این برنامه، با استفاده از دیالوگ‌های طنز و آیتم‌های نمایشی، به بررسی نظرات مختلف درباره قیمت‌های عجیب و غریب رهن و اجاره مسکن پرداخته می‌شود. موضوعاتی مانند دلایل افزایش قیمت‌ها، تأثیرات اقتصادی بر بازار مسکن و تجربیات مردم در جستجوی خانه، در این برنامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، برنامه «عصر صبا» به شنوندگان این فرصت را می‌دهد که نظرات و تجربیات خود را درباره بازار اجاره مسکن به اشتراک بگذارند.

از طریق تماس‌های تلفنی و پیامک، مخاطبان می‌توانند در بحث‌های برنامه شرکت کرده و با بیان نظرات خود به غنای محتوای آن کمک کنند.

این تعاملات به ایجاد فضایی دوستانه و مشارکتی کمک می‌کند و به شنوندگان این امکان را می‌دهد که دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را در این خصوص مطرح کنند.

با توجه به اهمیت آگاهی‌بخشی در زمینه بازار اجاره مسکن و چالش‌های آن، «عصر صبا» تلاش می‌کند تا با رویکردی مثبت و سازنده، به بررسی این موضوع بپردازد و به مخاطبان کمک کند تا با اطلاعات کامل تری، در راستای انتخاب مناسب‌ترین گزینه‌های مسکن گام بردارند.

برنامه «عصر صبا» هر روز ساعت ۱۸ ، به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف الله از رادیو صبا تقدیم مخاطبان می‌شود.

این برنامه با هدف ایجاد فضایی سرگرم‌کننده و آموزنده، مسائل روزمره مردم را به شکلی جذاب و قابل تأمل مطرح می‌کند.

برنامه «دوراهی»

برنامه «دوراهی» رادیو صبا در روز شنبه ۱۸ مرداد، با موضوع تعمیرات ساختمان، به رقابت هیجان‌انگیز دو متخصص در زمینه کاشیکاری و تاسیسات می‌پردازد.

این برنامه با هدف آموزش و سرگرمی، فرصتی مناسب برای یادگیری مهارت‌های کاربردی و کلیدی در حوزه تعمیرات ساختمان را برای مخاطبان فراهم می‌آورد و اهمیت یادگیری مهارت‌های مختلف در زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برنامه «دوراهی» به عنوان یکی از برنامه‌های جذاب و آموزشی رادیو، در روز شنبه ۱۸ مرداد، با هدف ایجاد فضایی مفرح و آموزنده برای مخاطبان، به رقابت دو شرکت‌کننده در حوزه تعمیرات ساختمان می‌پردازد.

در این قسمت از برنامه، دو متخصص با تجربه در زمینه کاشیکاری و تاسیسات ساختمان در یک رقابت هیجان‌انگیز به بررسی چالش‌ها و تکنیک‌های مختلف این حرفه می‌پردازند.

این برنامه در قالب بخش‌های متنوع به تحلیل و بررسی نکات کلیدی در مورد تعمیرات ساختمان، از جمله انتخاب مواد مناسب، روش‌های کاشیکاری و نکات فنی در تاسیسات می‌پردازد.

همچنین، شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات خود را مطرح کنند و در این فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند.

برنامه «دوراهی» هر روز ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر پخش می‌شود.