همزمان با اعزام زائران اربعین حسینی، شش هزار زائر داخلی و خارجی از خدمات موکبهای اربعین خوی بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار خوی گفت: ۲ موکب در خوی و ۳ موکب در عراق برای زائرین داخلی وخارجی اربعین شبانه روزی خدمات ارایه میکنند.
غلامحسین آزاد اضافه کرد: تاکنون در ۲ موکب شهر خوی، به نزدیک به ۶ هزار زائر داخلی وخارجی از استانهای همجوار و کشورهای ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان خدمات مختلف ارائه شده است.
فرماندار خوی ادامه داد: با حضور ۶۰ خادم پذیرایی، اطعام و اسکان و اجرای مراسم مذهبی در موکب العباس مستقر در شهر ایواوغلی و موکب العقیله (س) مستقر در روبروی بیمارستان آیت الله خویی (ره) مقابل مرکز فنی و حرفهای شهرستان خوی بصورت شبانه روزی انجام میشود.
آزاد افزود: این موکبها در مسیر رفت و برگشت زائران اربعینی کشورهای گرجستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان و همچنین شهرهای شمال استان تا بازگشت زائرین در این مسیر در خدمت رسانی خواهند کرد.