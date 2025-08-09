قول اختصاص بیش از ۴ میلیارد تومان برای تکمیل اردوگاه استانی ولایت در خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی برای ساخت و تکمیل اردوگاه استانی ولایت قول اختصاص بیش از ۴ میلیارد تومان را داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، هاشمی در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: این اعتبار برای ساخت و تکمیل سالن اجتماعات و ۵ سوئیت اردوگاه استانی ولایت اختصاص مییابد.
وی از بنیاد مسکن و اداره کل مسکن و شهرسازی نیز خواست نسبت به آسفالت اردوگاه ولایت همکاری کند.
استاندار افزود: اردوگاهها باید به فضاهایی مردمی و مجهز به امکانات فرهنگی و ورزشی تبدیل شوند تا بتوانند علاوه بر دانشآموزان، پاسخگوی نیاز خانوادهها نیز باشند.
هاشمی با تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در آبادانی استان گفت: امسال ۵۸ طرح آموزشی در استان تا آغاز سال تحصیلی جدید تکمیل و تحویل خواهد شد که این اقدام حاصل همدلی مردم، خیرین و مسئولان است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، نیز با تاکید بر جایگاه ویژه شورای آموزش و پرورش گفت: این شورای امروز کمتر از شورای عالی دفاع نیست و در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارد.
اسحاقی تشکیل کمیتهای ویژه برای اجرای ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را ضروری دانست و گفت: این ظرفیت قانونی میتواند بدون نیاز به بودجه جدید، بسیاری از مشکلات طرحهای آموزشی را رفع کند وبا اجرای دقیق این ماده و آییننامه آن، کارخانهها و شرکتهای بزرگ میتوانند در تکمیل فضاهای آموزشی و اردوگاههای دانشآموزی مشارکت کنند.
رضا روستایی مدیرکل هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش نیز در این جلسه نقش معلمان را در ارتقای سطح فرهنگ عمومی، ترویج ارزشهای اخلاقی، تقویت تفکر نقادانه و خلاقیت دانشآموزان حیاتی دانست و افزود: در سال تحصیلی جدید توجه به فرهنگ نماز و قرآن در راس مسائل وزارتخانه خواهد بود.
مرتضوی مدیر کل آموزش و پرورش استان هم علت تشکیل جلسه شورای آموزش و پرورش استان را در اردوگاه استانی ولایت بررسی مسائل و مشکلات و اختصاص اعتبارات لازم برای اردوگاهها برشمرد.