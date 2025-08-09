پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: تمام جایگاههای عرضه سوخت فراورده نفتی در مسیرهای منتهی به مرز چذابه آمادهباش هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی خودروها و شتاب گرفتن کاروانهای حامل زوار ابا عبدالله الحسین (ع) در مرز چذابه، تمام جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای مواصلاتی به مرز چذابه، بستان، سوسنگرد و حمیدیه به حال آمادهباش درآمدند.
وی افزود: بر این اساس اولویت اساسی این منطقه در این ایام نظارت دقیق و بازرسی میدانی جایگاههای سوخت توسط مسئولین نواحی هدف و کارشناسان ستادی و عملیاتی منطقه بوده که به صورت مستمر توسط این تیم مورد رصد و ارزیابی قرار میگیرند و پیگیری و رفع مشکلات در زمینه سوخترسانی مطلوب به زائران را در دستور کار قرار دادهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز عنوان کرد: بر حسب نیاز، مخازن ذخیرهسازی جایگاههای عرضه سوخت در مسیرهای تردد زائران تکمیل و فعال هستند و تاکنون خللی در فرایند سوخترسانی ایجاد نشده است و عرضه سوخت بدون محدودیت و طبق برنامه انجام میشود.
ایدون با اشاره به استقرار یک دستگاه سوخترسان سیار در مرز چذابه گفت: یک خودروی سوخترسان دیگر در روزهای آینده برای پشتیبانی از جایگاههای سوخت واقع در مسیر منتهی به مرز به منظور رفاه حال زائران و تسهیل در روند سوخترسانی در آمادگی به سر میبرد.
وی با بیان اینکه در راستای مدیریت مصرف سوخت استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی است، تاکید کرد: سوخترسانی در پیک تردد در ایام خاص اربعین همیشه یکی از چالشهای مناطق مرزی بوده که منطقه اهواز توانسته است با برنامهریزیهای دقیق و از پیش تعیین شده شاهد کمترین اختلالات در این بخش باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: خودروی سوخترسان سیار با عرضه فراورده نفتی بنزین به نرخ آزاد و با ظرفیت ۱۶۰۰ لیتر با هدف خدماترسانی مطلوبتر به زائران اربعین حسینی، روز جاری به طور رسمی فعالیت و توزیع سوخت را در مرز چذابه آغاز کرد.