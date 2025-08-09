آتشسوزی در یکی از موکب های پایانه مرزی مهران
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان ایلام گفت: آتشسوزی در یکی از موکب های پایانه مرزی مهران یک فوتی و ۳ مصدوم در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حمید صفرپور» رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان ایلام اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۳:۳۰ ظهر امروز طی یک حادثه آتش سوزی در یکی از موکبهای مستقر در میدان اربعین پایانه مرزی شهید سلیمانی، یک نفر فوت و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومان این حادثه دچار آسیبهای سطحی شده و پس از دریافت اقدامات مراقبتی لازم توسط همکاران عملیاتی، به بیمارستان امام حسین اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان ایلام اضافه کرد: این حریق به علت وزش باد به اطراف موکب انتشار یافت و ۸ خودرو نیز گرفتار این آتشسوزی شدند.