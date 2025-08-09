وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: بسیاری از مناطق و شهرستان‌های استان یزد ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید رضا صالحی امیری در ادامه برنامه سفر خود به استان یزد از نارین قلعه میبد، خانه موتابی بفروئیه، قلعه مهرجرد و بارجین در شهرستان میبد بازدید کرد.

وی همچنین از بافت تاریخی، قلعه، مسجد جامع و خانه تاریخی دکتر اسلامی ندوشن دیدن کرد. بازدید از یک مجموعه گردشگری و تفریحی در نیر، قلعه تاریخی گاریزات و مجموعه حسینیه امام تفت از دیگر برنامه‌های وزیر بود.

صالحی امیری، یزد را دارای ظرفیت‌های عظیم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توصیف کرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق این استان را به قطب گردشگری تبدیل کند.

وی ادامه داد: باور ما اینست که گردشگری فرصت بزرگی است که می‌تواند چرخ‌های توسعه را در کشور به حرکت درآورد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: یزد اکنون جزء ۵ هدف گردشگری کشور است و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند می‌تواند این مسیر را با تقویت زیر ساخت‌ها و مشارکت بیشتر بخش خصوصی به خوبی طی کند.