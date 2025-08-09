پخش زنده
حریفان سانداکاران ایران در بازیهای جهانی چنگدو ۲۰۲۵ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازیهای جهانی چنگدو و در رشته ووشو، فردا یکشنبه ۱۹ مرداد سانداکاران ایران به مصاف حریفان خواهند رفت.
در همین راستا امروز قرعهکشی مسابقات ساندا برگزار شد و طبق برنامه در بخش بانوان و مردان، نمایندگان ایران در سه مبارزه حساس مقابل حریفان خود قرار میگیرند.
در بخش بانوان و در وزن ۶٠ کیلوگرم، سهیلا منصوریان ووشوکار پرافتخار ایران، برابر نمایندهای از سوئیس به میدان میرود.
در وزن ۷٠ کیلوگرم یاسمن باقرزاده برابر حریف برزیلی مبارزه خواهد کرد.
در بخش مردان و در وزن ۸۵ کیلوگرم، محمدرضا ریگی به مصاف نماینده کلمبیا میرود.