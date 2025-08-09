مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از شروع عملیات سم‌پاشی در باغ‌های هکان و محمدآباد برای مقابله با آفت مخرب سوسک سرخرطومی خرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، اعلام کرد: عملیات سم‌پاشی علیه آفت سوسک سرخرطومی خرما در باغ‌های روستا‌های هکان و محمدآباد بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این آفت یکی از مخرب‌ترین آفات نخلستان‌ها به شمار می‌رود، گفت: در صورت کنترل نشدن، سوسک سرخرطومی خسارات سنگینی به محصول خرما وارد می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم افزود: این اقدام پیشگیرانه با هدف حفظ باغ‌ها و افزایش بهره‌وری کشاورزان منطقه انجام می‌شود.

قناعتیان تأکید کرد: خرما ستون اصلی اقتصاد کشاورزی جهرم است و مقابله جدی با آفت سوسک سرخرطومی حنایی یکی از اولویت‌های ما در جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: این آفت تهدید بزرگی برای نخلداران محسوب می‌شود و با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مسئولان در حال مهار آن هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: تمرکز بر افزایش کیفیت، فرآوری و صادرات خرما برای رونق بیشتر این بخش ادامه دارد.