مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از شروع عملیات سمپاشی در باغهای هکان و محمدآباد برای مقابله با آفت مخرب سوسک سرخرطومی خرما خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قناعتیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، اعلام کرد: عملیات سمپاشی علیه آفت سوسک سرخرطومی خرما در باغهای روستاهای هکان و محمدآباد بخش مرکزی این شهرستان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این آفت یکی از مخربترین آفات نخلستانها به شمار میرود، گفت: در صورت کنترل نشدن، سوسک سرخرطومی خسارات سنگینی به محصول خرما وارد میکند.
مدیر جهاد کشاورزی جهرم افزود: این اقدام پیشگیرانه با هدف حفظ باغها و افزایش بهرهوری کشاورزان منطقه انجام میشود.
قناعتیان تأکید کرد: خرما ستون اصلی اقتصاد کشاورزی جهرم است و مقابله جدی با آفت سوسک سرخرطومی حنایی یکی از اولویتهای ما در جهاد کشاورزی است.
وی بیان کرد: این آفت تهدید بزرگی برای نخلداران محسوب میشود و با برنامهریزی دقیق و حمایت مسئولان در حال مهار آن هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: تمرکز بر افزایش کیفیت، فرآوری و صادرات خرما برای رونق بیشتر این بخش ادامه دارد.