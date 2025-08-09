پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیهای فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت و نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی جهت افزایش دانش خبرنگاران از واقعیتهای محور مقاومت اعلام آمادگی کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است.
بسمالله الرحمن الرحیم
خبرنگاری رسالتی است که انسانهای متعهد، مسئول و آرمانخواه، برای رشد و تعالی جامعه بشری، این شرف و عزت را برمیگزینند تا با سلاح قلم و دوربین به یاری مظلومان بشتابند و صدای بیصدایان باشند. در روزگاری که شیاطین و فرعونیان با زر و زور و تزویر، صدها رسانه جنایتپیشه را به کار گرفتهاند تا حقایق را وارونه جلوه دهند و جایگاه ظالم و مظلوم را دگرگون کنند، خبرنگاران میتوانند با جهاد تبیین و بصیرتافزایی، همچون پیامآوران کربلا، با جهاد نرم خود نهتنها مکمل پیروزیهای میدان باشند، بلکه حتی در جایی که میدان شاهد عدم الفتح بوده، فاتح و پیروز قطعی گردند.
دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران عزیز کشورمان، بهویژه آنانی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه درخشیدند و وحدت ملی را بهشکلی بینظیر تجلی بخشیدند، یاد و خاطره خبرنگار شهیده خانم فرشته باقری (فرزند سپهبد شهید محمد باقری (افشردی)) خبرنگار شهید صداوسیما آقای نیما رجبپور و سایر شهیدان رسانهها و خبرگزاریها در دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی میدارد.
همچنین به روان همه خبرنگاران شهید کشورمان و بیش از ۳۰۰ خبرنگار شهید در غزه که از آغاز طوفان الاقصی تاکنون طی دو سال گذشته به شهادت رسیدهاند، درود میفرستد. یقین داریم به برکت خون این عزیزان، بیداری جهانی، جهان جدیدی را شکل خواهد داد که در آن سلطه استکبار به پایان میرسد و بشریت دیگر شاهد شر مطلقی، چون رژیم کودککش صهیونیستی در جغرافیای جهان نخواهد بود.
به اطلاع میرساند دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش دانش خبرنگاران از واقعیتهای محور مقاومت، آماده هرگونه همکاری با خبرنگاران و رسانههای مسئول، متعهد و انقلابی است. همچنین این دبیرخانه کلاسهای آموزشی ویژهای را برای خبرنگاران، در صورت درخواست، برگزار خواهد کرد.
دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی