پخش زنده
امروز: -
درپی تداوم گرمای شدید و ضرورت تأمین آب برای اجرای الگوی کشت تابستانه، جلسهای اضطراری با حضور مسئولین شرکت کرخه و شاوور شهرستان هویزه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هویزه با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب برای مزارع با توجه به توافقات قبلی درباره الگوی کشت تابستانه، خواستار افزایش فوری حجم تخصیص آب به اراضی کشاورزی منطقه شد.
منصور سعیدی مفرد افزود: مسئولین شرکت کرخه و شاوور نقشههای منابع آبی و شبکههای آبیاری منطقه را مورد بررسی قرار دادند تا با تحلیل دقیق مسیرها و ظرفیتها، تصمیمات لازم برای افزایش دبی آب ورودی به کانالهای اصلی اتخاذ شود همچنین قول مساعد برای افزایش سهمیه آب و بهبود پایداری کشت در منطقه داده شد.
سعیدی مفرد همچنین به همراه مدیرعامل شرکت فردوس و جمعی از کشاورزان پیشرو، بازدید میدانی از مزارع حاشیه کانال MC ۱ به عمل آوردند.
در این بازدید نیز بر لزوم افزایش دبی آب این کانال تأکید شد تا با مدیریت بهینه منابع آبی، از مزارع کنجد که محصولی کممصرف و سازگار با اقلیم منطقه است، به خوبی حفاظت و پشتیبانی شود.