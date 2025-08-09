به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر "ایجاد بخش جوکندان در تابعیت شهرستان طوالش" و "ایجاد بخش لوشان در تابعیت شهرستان رودبار" را به استاندار گیلان ابلاغ کرد.

وزیر کشور همچنین حکم "اصلاح نام" دهستان «گاوخونی» به «گاوخونی جنوبی» را به استاندار اصفهان ابلاغ کرد.

مومنی در احکام دیگری موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با "تبدیل روستای لاریم مرکز بخش لاریم شهرستان جویبار به شهر" را به استاندار مازندران و "تبدیل روستای کارزان مرکز بخش کارزان شهرستان سیروان به شهر" را به استاندار ایلام ابلاغ کرد. در این احکام عنوان شده است که تأسیس و راه اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.