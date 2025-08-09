استاندار ایلام از شتاب در طرح توسعه مسیر مهران -دهلران-اندیمشک و تقویت زیرساخت‌های پایدار برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ احمد کرمی استاندار ایلام در جمع موکب‌داران «دشت عباس» دهلران ، جاده - مهران- دهلران-اندیمشک را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تردد زوار دانست و اظهار داشت: ۷۴ کیلومتر از این مسیر در حال توسعه و پیمان‌ سپاری ۲۶ کیلومتر باقی‌مانده نیز در دست اقدام است که به زودی روند تسهیل و ایمن‌سازی آن کامل خواهد شد.

وی اعلام کرد: طرح توسعه مسیر حیاتی مهران- دهلران- اندیمشک با پیمان‌سپاری قطعات باقی‌مانده به سرعت در حال پیشرفت است تا زیرساخت‌های پایدار و خدمات بهتر و بیشتر برای زائران اربعین فراهم شود.

استاندار ایلام تاکید کرد: تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات پایدار در مواکب و تقویت زیرساخت‌ها به کار می‌گیریم تا زائران در آرامش کامل و با آسودگی خاطر به زیارت بپردازند.

وی همچنین با اشاره به نقش خبرنگاران در اطلاع‌رسانی خدمات اربعین از برگزاری نشست ویژه روز خبرنگار در استان خبر داد و عنوان کرد: این نشست فرصتی ارزشمند برای تجلیل از زحمات خبرنگاران و ارتقای کیفیت پوشش خبری رویداد بزرگ اربعین است.

کرمی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران موکب‌ها و مجموعه نیرو‌های خدمات اربعین بر ضرورت همدلی و همکاری بیشتر نهاد‌ها و دستگاه‌ها برای ارتقای سطح خدمات به زائران تأکید کرد.