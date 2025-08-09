پخش زنده
استاندار بوشهر بهمناسبت روز خبرنگار با حضور در ادارهکل صداوسیمای استان بوشهر از خبرگزاری صداوسیمای این مرکز بازدید کرد و از خبرنگاران، دبیران، سردبیران، مدیران، تصویربرداران، تدوینگران و گویندگان آن قدردانی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع بهمناسبت روز خبرنگار، همراه با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرماندار شهرستان بوشهر، مدیرکل روابط عمومی استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و رئیس خانه مطبوعات استان، در بازدید از خبرگزاری صداوسیما در ادارهکل صداوسیمای استان بوشهر در دیداری رودررو از تلاشگران سختکوش بخش خبر صداوسیما قدردانی کرد.
استاندار بوشهر در این بازدید به خبرنگار صداوسیما گفت: یکی از خبرگزاریهای فعال بهویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر و همه فعالان معاونت خبر این مرکز بود.
ارسلان زارع افزود: من در آن روزها با چشم دیدم که خبرنگاران صداوسیما با تهیه گزارش و بازتاب اخبار، حضور مردم در راهپیماییهای حمایتی و رویدادهای آن روزها، حضور پیوستهای در میان مردم داشتند که نشان از فعالیتهای جهادی این عزیزان داشت و امروز لازم دانستم که به بهانه روز خبرنگار در این خبرگزاری و معاونت خبر صداوسیمای مرکز بوشهر حضور پیدا کنم و به آنان تبریک و خداقوت و خسته نباشید بگویم.
استاندار بوشهر درباره حمایت دولت هم گفت: صداوسیمای استان بوشهر محدودیتهایی در بخش نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ساختمان دارد که با نشستهایی که پیش از این داشتیم قرار شد در یک برنامه میانمدت اقداماتی خوبی انجام شود. رئیس سازمان صداوسیما نیز قول مساعد همکاری دادهاند و هر جا که امکان داشته باشد از نظر مالی در استان و کشور آن را یاری خواهیم کرد.
ارسلان زارع همچنین درباره پاسخگو بودن مدیران استان به خبرنگاران هم گفت: بر پاسخگویی مدیران در آخرین نشست شورای اطلاعرسانی تأکید شد و ابلاغ کردیم که مدیران همکاری سازنده و مثبت بهویژه با صداوسیمای استان بوشهر داشته باشند.
استاندار بوشهر پس از این دیدار، از بخشهای گوناگون اداره کل صداوسیما، استدیو پخش خبر و اتاق فرمان نیز بازدید کرد.