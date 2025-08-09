پخش زنده
ونزوئلا طرح نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تسلط کامل بر نوار غزه را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای «محو مردم فلسطین از هستی» توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری سما؛ وزارت امور خارجه ونزوئلا با صدور بیانیهای در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «ونزوئلا قاطعانه طرح رژیم نتانیاهو را برای اشغال نوار غزه رد میکند این اقدام به منزله ادامه نسل کشی علیه ملت فلسطین است و بیش از ۷۷ سال از وحشیگری تحمیل شده اشغالگران صهیونیست از سال ۱۹۴۸ میگذرد.»
نتانیاهو روز پنج شنبه تصریح کرد: اسرائیل قصد دارد زمینهای غزه را به طور کامل به کنترل خود در آورد تا محیط امنیتی تضمین شده برای انتقال اداره امور به «دولت غیر نظامی جدید» به وجود آورد، با این ادعا که هدف حفظ کنترل بر نوار غزه نیست بلکه ایجاد «منطقه امن» است.
این بیانیه خاطر نشان کرد: سیاستهای تل آویو در دو سال گذشته به کشته شدن بیش از ۶۰ هزار غیر نظامی و تخریب کل جوامع آن و آوارگی میلیونها نفر و فروپاشی زیر ساختهای مهم در فلسطین منجر شد. کاراکاس معتقد است طرح نتانیاهو، فقط «تلاشی برای انکار موجودیت فلسطین» است.
ونزوئلا توقف فوری جنایتهای اسرائیلی با همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و یپلماتیک را خواستار شد و همچنین درخواست خود را برای به رسمیت شناختن کامل فلسطین به عنوان عضوی در سازمان ملل به پایتختی قدس شرقی و مرزهای ۱۹۶۷ و حق بازگشت برای همه فلسطینیان تکرار کرد. این بیانیه از «یهودیان جهان خواست صدای خود را علیه این جنایت ها- که تاریخ مبارزه و رنج هایشان را خدشه دار میکند - بلند کنند و به دفاع از صلح و عدالت بپیوندند.»
دولت اسرائیل در نشست کابینه امنیتی و سیاسی که حدود ۱۰ ساعت- از عصر روز پنج شنبه تا صبح روز جمعه- به طول انجامید اشغال شهر غزه و گسترش عملیات نظامی در نوار غزه را تصویب کرد.
در پایان رایزنیها، کابینه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیلی و یسرائیل کاتس وزیر دفاع (جنگ) این رژیم اجازه تصویب طرحهای عملیاتی برای ارتش به منظور کنترل کامل بر اراضی نوار غزه را داد. هدف این اقدام تضمین ایجاد محیط امنیتی است که زمینه انتقال کنترل این منطقه به «دولت غیر نظامی جدید» را فراهم میکند.
در مقابل، ستاد خانوادههای اسرای اسرائیلی در پی این تصمیم تاکید کرد: «کابینه اسرائیل امشب برای بازداشت شدگان زنده حکم اعدام و برای مردههای آنان نیز حکم ناپدید شدن صادر کرد.»