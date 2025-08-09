جلسات و اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم باید عملی و کاربردی باشد
رئیس کل دادگستری لرستان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت: کار باید به عمل برآید و جلسات و اقدامات شورا باید عملی و کاربردی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجت الاسلام سعید شهواری در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد با گرامیداشت روز خبرنگار و تسلیت ایام اربعین سیدالشهدا(ع) بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه دارای ارتباط معناداری است و برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و عمل به مصوبات آن هم باعث جلوگیری از آسیب های اجتماعی می شود و هم موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار می گردد و به تحقق عدالت نیز کمک میکند.
وی گفت:اعضای شورای پیشگیری نباید فقط به ارائه گزارش، آمار، برگزاری نشست و جلسه اکتفا کنند؛، کار به عمل برآید، جلسات و اقدامات باید عملی و کاربردی باشد تا نتیجه آن را که همان کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی است در جامعه لمس کنیم.
رئیس کل دادگستری لرستان بر همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و سازمانهای مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد و افزود: مدیران باید شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و آسیبهای اجتماعی داشته باشند و از مشکلات اجتماعی غافل نشوند، رویکرد پیشگیرانه باید در همه اعضا و ساختارهای جامعه نمود یابد و این امر در برنامه ریزی و رفتار مسئولان و سازمانها اهمیت بیشتری دارد.
حجت الاسلام شهواری ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که در استان وجود دارد و بعضاً هزینههای مادی و معنوی زیادی را به مردم تحمیل میکند؛ مسئله تصادفات هست و با توجه به در پیش رو بودن سفر زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین و افزایش حجم ترافیک استان، در این جلسه دستگاه های متولی از جمله راهداری، پلیس راهور، شهرداری و ستاد اربعین استان مکلف شدند، با برنامه ریزی و تعیین زمان بندی، نسبت به رفع نقاط حادثه خیز، حضور میدانی پلیس و پوشش جاده ای در نقاط پرخطر، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و فضای مجازی و راه اندازی ایستگاه های رفاهی بین راهی اقدامات لازم را انجام دهند.