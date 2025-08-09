به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام سعید شهواری در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد با گرامیداشت روز خبرنگار و تسلیت ایام اربعین سیدالشهدا(ع) بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه دارای ارتباط معناداری است و برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و عمل به مصوبات آن هم باعث جلوگیری از آسیب های اجتماعی می شود و هم موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌ گردد و به تحقق عدالت نیز کمک می‌کند.

وی گفت:اعضای شورای پیشگیری نباید فقط به ارائه گزارش، آمار، برگزاری نشست و جلسه اکتفا کنند؛، کار به عمل برآید، جلسات و اقدامات باید عملی و کاربردی باشد تا نتیجه آن را که همان کاهش آسیب ها و مشکلات اجتماعی است در جامعه لمس کنیم.

رئیس کل دادگستری لرستان بر همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد و افزود: مدیران باید شناخت دقیقی از وضعیت جامعه و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند و از مشکلات اجتماعی غافل نشوند، رویکرد پیشگیرانه باید در همه اعضا و ساختارهای جامعه نمود یابد و این امر در برنامه ریزی و رفتار مسئولان و سازمانها اهمیت بیشتری دارد.