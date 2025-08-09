رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بر لزوم ثبت و حفاظت از آثار تاریخی، احیای دست‌کند‌ها و ریل‌گذاری توسعه شهری به سمت پایداری و حفظ هویت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز در نشستی با حضور شهردار ششتمد از توابع خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند ششتمد در حوزه میراث ملموس و ناملموس گفت: شهرداری فرهیخته در شهری سرشار از میراث فرهنگی و آثار باستانی با دغدغه‌ای جدی در حوزه میراث فرهنگی بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: مشکل ما در شهرسازی این است که الگوی تهران را تقلید می‌کنیم، در حالی که هر شهر باید بر اساس داستان و هویت خود توسعه یابد مثلا دست‌کند‌های ششتمد ، همانند دیگر نقاط ایران گنجینه‌ای ارزشمند هستند و باید با نگاه پژوهشی و حفاظت‌محور به عنوان الگویی برای توسعه پایدار معرفی شوند.

زارعی گفت : باید ابتدا داشته‌های این شهر را شناسایی کرد و سپس با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، معماری و بافت آن را احیا کنیم. معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه نیز برای اجرای بخشی از این طرح‌ها قاعدتا حمایت لازم را خواهد داشت.

شهردار ششتمد، نیز در این نشست گفت: ششتمد آثار تاریخی فراوانی دارد که از جمله آنها آرامگاه ابوالحسن بیهقی، محوطه‌ها و مخفیگاه‌های سلجوقی و مجموعه‌ای از دست‌کند‌های ارزشمند است.

محمودرضا سلیمانی کوشکی افزود : متأسفانه این شهر در گزارش‌های علمی کمتر دیده شده و هویت تاریخی آن تحت تأثیر سابقه روستایی بودن قرار گرفته است. مدیریت و بهره‌برداری از محوطه‌های تاریخی در این شهر اگر به شهرداری سپرده شود حتما این نهاد، احیا و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، حیات مادی و معنوی شهر را دنبال می‌کند.

در پایان نشست، پژوهشگاه میراث فرهنگی پیشنهاد‌هایی برای حفاظت و معرفی آثار تاریخی ششتمد ارائه کرد که مهم‌ترین آنها شامل انجام مطالعات جامع دست‌کندها، ثبت این آثار در فهرست ملی و ایجاد پایگاه ملی دست‌کندها، انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های شاخص، ثبت و مرمت خانه‌های تاریخی واجد ارزش، ساماندهی آرامگاه ابوالحسن بیهقی، و تدوین طرح‌های ساماندهی شهری با رویکرد حفاظت‌محور بود.