به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر موسوی در بازدید از سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از تلاش‌ها فعالیت‌های خالصانه بسیجیان در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد: بسیج همواره از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در عرصه‌های مختلف بالندگی و اقتدار کشور حضوری سرافرازانه و مخلصانه داشته و پرچمدار و میدان دار نیاز‌های کشور در عرصه‌های مختلف بوده است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه رفیع و والای این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی اشاره کرده و افزود؛ بسیج محوری‌ترین حرکت انقلاب اسلامی به سمت آرمان‌ها و زمینه ساز ظهور تمدن نوین اسلامی است که ان شاالله با تلاش خستگی ناپذیر و جهادی و حضور هوشیارانه و آمادگی روزافزون بسیجیان سرافراز و دلاور در دوران زعامت و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز مدظله العالی به منصه ظهور خواهد رسید.