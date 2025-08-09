به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر عامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سد کوثر با ۷۴ درصد پرشدگی، سد شاه قاسم یک درصدپرشدگی مخزن، سد چمشیر با کمتر از ۰، ۶۰ میلیون متر مکعب حجم و ۲۵ درصد ظرفیت به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است، گفت: کاهش بارندگی موجب افت سطح ایستایی چاه‌ها از ۸ به ۳ متر و خشک شدن ۸۰ دهنه چشمه شده است.

آرش اصلاح الگوی کشت و بهره برداری بهینه از منابع آبی باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: تعمیرات و مرمت چاهها، هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان برای عملیات تعمیرات، مرمت و بازسازی تاسیسات آبی، ساخت مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شهر دهدشت، مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی لیکک و مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی در یاسوج از مهمترین اقداماتی است که تا کنون برای کاهش تنش آبی انجام شد.

مصلح اضافه کرد: امسال ۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل سد‌های تنگ سرخ، آبریز، سقاوه و سرپری برای جلوگیری از تنش آبی در سال آینده اختصاص داده شد.

رضا رضایی مدیرعامل ابفای استان هم با بیان اینکه ۴۰ دستگاه الکترو پمپ بر روی چاه‌ها نصب شد، گفت:از پارسال تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ مورد شکستگی در استان رفع شد.