قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان از آغاز برنامه منظم برگزاری آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیاد‌های جهانی در استان‌های کشور خبر داد و گفت: این برنامه با هدف حمایت ویژه، هدایت و شبکه‌سازی برای نخبگان آغاز شده و هر هفته در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید خدایگان در حاشیه آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد‌های جهانی ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، گفت: تقریباً هفته گذشته که از برگزیده مدال‌آور طلای المپیاد ریاضی استان زنجان تقدیر کردیم، از آن تاریخ به بعد هر هفته در هر استان مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیاد را برگزار می‌کنیم. امروز نیز از مدال‌آوران رشته‌های ریاضی، شیمی و زیست‌تجربی مراسمی بسیار خوب و صمیمی داشتیم.

وی افزود: در این مراسم چند تن از نخبگان کشور حضور داشتند، به‌ویژه نخبگانی که برای ادامه تحصیل یا کار به خارج رفته بودند و بازگشته‌اند و تجربیات زیسته و حرفه‌ای خود را در اختیار دیگران قرار دادند.

خدایگان خاطر نشان کرد: برای هفته آینده نیز هماهنگ کرده‌ایم تا در خدمت مدال‌آوران استان خراسان رضوی باشیم. برخی از دوستان همچنان در المپیاد‌های خود شرکت دارند و به‌زودی در خدمت آنها خواهیم بود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خاطر نشان کرد: امروز بیش از همه آغاز یک برنامه بود؛ برنامه‌ای که بنیاد ملی نخبگان با طرح‌های مختلف وارد آن خواهد شد. ما مطابق برنامه‌های متعددی که برای هدایت و توانمندسازی تدوین شده است، تلاش می‌کنیم از ابتدای مسیر، حمایت ویژه و هدایت لازم را برای این نخبگان فراهم آوریم.

وی گفت : نکته قابل‌توجه این است که استعداد‌های برتر المپیادی، به‌ویژه در سطح جهانی، ویژگی متمایزی دارند؛ آنها توانسته‌اند به‌صورت متمرکز روی مسائل عمیق کار کنند. هرچند مسئله ممکن است در سطح جهانی باشد، اما باید آنها را هدایت کنیم تا برای حل مسائل کلان‌تر کشور آموزش ببینند و وارد دانشگاه شوند. برخی از برنامه‌های بنیاد بر شبکه‌سازی متمرکز است تا این افراد در قالب شبکه‌ها رشد کنند و استعدادشان را در حل مسائل اصلی کشور به کار گیرند.