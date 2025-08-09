مدیرعامل موسسه سینما شهر با سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با استاندار و مسئولین استانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیب ایل‌بیگی با سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن بازدید و ارزیابی از مجتمع‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی، با یدالله رحمانی استاندار و برخی از مسئولین فرهنگی استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار ایل‌بیگی با تأکید بر تلاش برای رفع موانع توسعه زیرساخت‌ها و لزوم تأسیس سینمای مستقل با کاربری اختصاصی در مرکز استان گفت: هدف ما از سفر به استان‌ها، شناسایی و ارزیابی مشکلات و تقویت زیرساخت‌های سینمایی کشور است. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل زیرساخت‌های سینمایی حائز اهمیت است و اهتمام مدیران و مسئولین استان در این زمینه راه گشا است.

وی همچنین افزود: توجه دادن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه سینما در مرکز استان‌ها، از سیاست‌های مهمی است که می‌بایست با حمایت استانداری و پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه این مشارکت‌ها در یاسوج فراهم شود.

مدیرعامل موسسه سینما شهر همچنین با اشاره به ظرفیت مهم شورا‌های سینما به ریاست استانداران نیز گفت: شورای سینمای استان می‌تواند با بررسی مستمر موضوعات و نیازها، نقش مؤثر و کارآمدی را در تصمیم‌سازی‌ها و ارتقا سینما در استان ایفا کند.

ایل‌بیگی در پایان با تقدیر از نگاه فرهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز افزود: نگاه روشن استاندار محترم به مسائل فرهنگی، به‌ویژه توسعه سینما، بسیار ارزشمند است و می‌تواند بستر تحرک و تحول در این حوزه باشد همچنین با همکاری و همراهی نزدیک و دغدغه‌مند اداره کل فرهنگ و ارشاد، نویدبخش آینده روشنی برای سینمای استان خواهد بود.

در ادامه این دیدار یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از مدیرعامل موسسه سینما شهر بابت توجه ویژه نسبت به توسعه زیرساخت سینما در این استان گفت: این سفر نقطه عطفی در مسیر توسعه فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های سینمایی استان خواهد بود و همان‌طور که رسالت ما نیز حمایت از جریان‌سازی فرهنگی و عدالت فرهنگی در سراسر استان است. سینما، به‌عنوان یک رسانه اثرگذار، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر خواهد داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره اهمیت شورا‌های سینما در استان افزود: قطعاً شورای سینما در استان را با جدیت دنبال می‌کنیم تا با مشارکت اهالی فرهنگ و مسئولان، طرح‌های عملیاتی برای تقویت سینما در یاسوج و شهرستان‌ها تدوین و اجرا شود.

وی همچنین در پایان با تأکید بر اهمیت و حمایت از ساخت و توسعه زیرساخت‌های سینمایی در استان نیز گفت: برای جمع‌بندی نهایی و ورود به فاز اجرایی نقش و راهکار‌های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ما نیز این آمادگی راداریم تا بخشی از بار توسعه سینما را بر دوش بگیریم، به‌ویژه در مرکز استان که نیاز جدی به سالن استاندارد و مستقل سینمایی احساس می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با اشاره به سفر مدیرعامل موسسه سینماشهر به کهگیلویه و بویراحمد گفت: با دعوت از آقای ایل‌بیگی به استان تلاش کردیم شرایط موجود را به‌صورت میدانی بررسی و راهکار‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های سینمایی تدوین کنیم. امیدواریم این سفر سرآغاز تحولی جدی در وضعیت سینمای استان باشد آن‌هم در شرایطی که مهم‌ترین نیاز‌های فرهنگی ما نبود سینمای مستقل با کاربری صرفاً سینمایی در مرکز استان است. این خلأ، تناسبی با رشد جمعیت، مطالبات فرهنگی مردم و شأن مرکز استان ندارد.

امین درخشان همچنین با اشاره به لزوم نگاه ملی به مسئله عدالت فرهنگی افزود: ما در استان، با حمایت دلسوزانه استاندار محترم که همواره دغدغه مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند، پیگیر ایجاد یک سینمای حرفه‌ای در مرکز استان هستیم. از همین رو از سازمان سینمایی کشور نیز انتظار داریم با همین نگاه حمایتی، ما را در تحقق این مطالبه همراهی و کمک کند. ما در حوزه سرانه صندلی سینما، با اقدامات پیشرو، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای داریم. تحقق این اهداف می‌تواند کهگیلویه و بویراحمد را از استان‌های کم برخوردار در حوزه سینما خارج کند.

پس‌ازاین نشست مدیرعامل موسسه سینماشهر با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان از مجتمع فرهنگی و سینمایی سیمرغ شهرستان سی سخت که نزدیک به ۱۸ ماه به دلیل برخی اشکالات و نواقص فنی تعطیل‌شده بود بازدید و با فرماندار و مدیران فرهنگی شهرستان پیرامون بهره‌برداری هر چه سریع‌تر آن به گفت‌و‌گو نشست.

در این بازدید ایل‌بیگی با اشاره به ظرفیت گردشگری شهرستان سی سخت اظهار امیدواری کرد تا با همراهی مسئولین به‌سرعت نواقص موجود رفع و شاهد بازگشایی سینما در این شهرستان باشیم.

مدیر عامل موسسه سینماشهر پس از شهرستان سی سخت در دومین روز حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهرستان دهدشت سفر کرد. دهدشت سومین شهرستان پرجمعیت استان به شمار می‌رود و از اوایل دهه ۷۰ صاحب سینما شده است.

مدیرعامل موسسه سینماشهر در بازدید از تنها سینمای شهرستان با تأکید بر وضعیت نامطلوب و با توجه به حمایت‌های صورت گرفته از ظرفیت فیزیکی موجود برای بازسازی و تبدیل به پردیس سینمایی در شهرستان دهدشت گفت: با توجه به پیشنهاد‌های که مدیران شهری نسبت به احداث پردیس سینمایی چند سالنه به جای تنها سالن سینمای شهر دارند و با توجه به بازدیدی که از دو مجتمع فرهنگی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان داشتیم امیدوارم در صورت انجام بازسازی به‌صورت موقت یکی از سالن‌های مجتمع ارشاد جایگزین این سینما شود تا در این شهرستان و با توجه به علاقه مردم برای تماشای فیلم، سینما تعطیل نشود و مردم فرهنگ دوست و علاقه‌مند به سینما در دهدشت بتوانند به‌صورت موقت دریکی از مجتمع‌های ارشاد فیلم‌های سینما را روی پرده تماشا کنند.

ایل‌بیگی پس از دهدشت به شهرستان گچساران رفت و از مراحل احداث پردیس سینمایی که توسط بخش خصوصی در حال ساخت است بازدید کرد.

در این بازدید ایل‌بیگی با اشاره رعایت استاندار‌ها حرفه‌ای، پردیس سینمایی گچساران را الگویی برای سایر شهرستان‌ها دانست و گفت: گچساران دارای پتانسیل بسیار خوبی برای احداث سینما و استقبال مخاطبان دارد به‌خصوص که محل احداث پردیس سینمایی همان موقعیتی مکانی است که سینمای قدیمی شهر بوده و به‌نوعی خاطره خوب مردم با سینما در آن سال‌ها را مجدد زنده خواهد کرد. به نظرم احداث این پردیس نه‌تنها در شهرستان بلکه در وسعت استانی آن‌هم با همت بخش خصوصی می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد و امیدواریم این پردیس به‌سرعت آماده بهره‌برداری شود و در مدار سینمای کشور قرار بگیرد.

کوروش کمالی سروستانی مدیر و مالک پروژه گچساران نیز با اشاره به ظرفیت شهرستان و تجربیات موفق در راه‌اندازی و احداث سینما گفت: با توجه به تجربه موفق در احداث پردیس سینمایی گلستان در استان فارس از سال ۹۶ برای احداث پردیس سینمایی گچساران به استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت شدیم و کلنگ پردیس سینمایی در همان سال زمین زده شد. از طرفی وجود دومین میدان نفتی بزرگ ایران و جهان و مجتمع نیروگاهی پتروشیمی گچساران با بیش از ۳ هزار نیروی انسانی در شهرستان گچساران این منطقه را از ظرفیت‌ها و پتانسیل بسیار خوبی برخوردار ساخته است و امیدوارم با توجه به سابقه سینماداری طی یک قرن گذشته و احداث قدیمی‌ترین سالن سینما در سال ۱۳۰۲ که متأسفانه بیش از دو دهه غیرفعال شده است در گچساران شاهد رونق مجدد سینما و استقبال قابل‌توجه مردم فرهنگ دوست و علاقه‌مند به سینما در این شهرستان باشیم.

وی همچنین با اشاره به طراح‌های پیش‌بینی‌شده پیرامون فضای فیزیکی پردیس سینمایی نیز افزود: پردیس سینمایی گچساران در سه‌طبقه طراحی‌شده است که طبقه همکف آن به‌صورت تجاری خواهد بود و طبقات دوم و سوم کاملاً فرهنگی پیش‌بینی‌شده است. طبقه دوم پردیس دارای پلاتو، گالری، کافه و کتاب‌فروشی به همراه دو سالن حرفه‌ای سینما شامل ۲۵۰ و ۶۰ نفر با امکانات کامل یک سینما حرفه‌ای ساخته خواهد شد و در طبقه سوم نیز شاهد احداث یک سالن رو باز خواهیم بود.