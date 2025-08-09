به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرادی گفت: موکب سیار اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان آماده ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زائران کوچک امام حسین (ع) است.

او با اشاره به اینکه موکب سیار کانون از امروز فعال شده و هر روز در یک منطقه فعال خواهد شد، تصریح کرد: امروز شنبه ۱۸ مردادماه، موکب اربعین کانون در بلوار فرودگاه نرسیده به دانشگاه پیام نور در موکب علی‌آباد فرهنگیان فعال خواهد بود، ۱۹ مردادماه موکب روستای امزاجرد، ۲۰ مردادماه موکب شهرک مدنی در پارک فدک، ۲۱ مردادماه موکب امام رضا (ع) در روستای مهدی‌آباد، ۲۲ مردادماه در شهر مریانج و ۲۳ مردادماه نیز در بلوار فرودگاه روبروی دانشگاه پیام نور موکب سیار کانون فعال است.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان گفت: این برنامه‌ها با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان با فرهنگ عاشورا و ترویج ارزش‌های حسینی برگزار می‌شود.