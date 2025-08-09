معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران در ثبت آثار غیر ملموس، رتبه چهارم جهانی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی دارابی درهفتمین جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی ویژه دهه پایانی ماه صفر، در مشهد گفت: سه پرونده خراسان رضوی در دستورکار وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی قرار گرفت که یکی از آنها پرونده فرهنگ زیارت رضوی است.

وی افزود: با توجه به وجود مشاهیر در شهر نیشابور و آثار تاریخی شهر کلات، پرونده این دو شهر هم در نوبت ثبت جهانی آثار قرار گرفت.

این مسئول اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران ۲۹ اثر در حوزه میراث ملموس و طبیعی را در ۱۱۴ سایت جهانی معتبر ثبت جهانی کرده و رتبه کشور در ثبت میراث ناملموس از هفتم به چهارم جهانی رسیده است.

استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه با اشاره به آمادگی استان برای پذیرائی از زائران امام رضا (ع) در دهه پایانی، گفت: در این ایام، خراسان رضوی جمعیت زیادی را در خود جای می‌دهد و ضرورت دارد در سطح کشور ستاد ملی خدمات زائران امام رضا (ع) شکل بگیرد و همه دستگاه‌های ستادی کشور پای کار بیایند.

غلامحسین مظفری افزود: خدمت به زائران امام رضا (ع) نعمتی بزرگ برای خراسانی‌ها است و باید از این نعمت بهره لازم را در خدمت رسانی بیشتر به زائران امام مهربانی‌ها ببریم.

وی گفت: خراسان رضوی تجربه ۲۵ ساله در ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) به ویژه زائران پیاده را دارد و با این تجربه ما باید هرسال بهتر از سال‌های گذشته خدمات ارائه کنیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۴ درصد اقتصاد استان در حوزه خدمات است که ریشه آن زیارت حضرت ثامن الحجج (ع) است، افزود: باید در تمام حوزه‌ها از نظر کمی وکیفی فعال باشیم تا اقتصاد پویا و توسعه محوری داشته باشیم و همه ظرفیت استان برای ترویج فرهنگ رضوی بکارگیری شود تا بتوانیم فرهنگ زیارت رضوی را ثبت جهانی کنیم.