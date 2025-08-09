در مراسمی با حضور استاندار گلستان به مناسبت روز خبرنگار، از خبرنگاران و برنامه سازان معاونت خبر صداوسیمای استان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار در این مراسم گفت: صدای رسانه ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رساتر از هر رسانه‌ای در جهان بود. همه ایران از جمله رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، از این جنگ سربلند بیرون آمدند.

علی اصغر طهماسبی افزود: رسانه ملی، محل امیدبخشی به جامعه و روایت اقدام و عمل نظام و تریبون مردم است؛ همچنین مطالبه گری منطقی و منصفانه و نقد سازنده، یکی از ماموریت‌های خبرنگاران است.

