به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، توصیه‌های پلیس راه کرمانشاه به زائران اربعين استراحت کافی: پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل 15 دقیقه استراحت کنید. از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی جداً خودداری کنید. رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی: در جاده‌ها به دلیل حجم بالای ترافیک، با سرعت مطمئنه رانندگی کنید و فاصله مناسب با خودروی جلویی را حفظ نمایید. پرهیز از عجله و شتاب: برای رسیدن به مقصد عجله نکنید و از سفر خود لذت ببرید. اطمینان از سلامت خودرو: قبل از شروع سفر، از سلامت فنی خودرو به ویژه سیستم روشنایی و ترمزها اطمینان حاصل کنید. استفاده از سامانه 141: قبل از حرکت، با سامانه 141 تماس بگیرید و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوید. کمربند ایمنی را از مبدا تا مقصد ببندید. توجه به هشدارهای پلیس: به توصیه‌ها و هشدارهای ماموران پلیس راه توجه کنید و با آن‌ها همکاری نمایید. با رعایت این نکات ایمنی، سفری بی‌خطر و ایمن و همراه با آرامش داشته باشید.