رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ایلام گفت: ۵ هزار و ۲۶۳ زائر گرمازده اربعین در مرز مهران درمان یا به مراکز درمانی اعزام شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حمید صفرپور» رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ایلام اظهار داشت: از ۱۱ تا هفدهم مردادماه سال جاری، ۵ هزار و ۲۶۳ زائر گرمازده اربعین در مرز مهران درمان یا به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی افزود: در این بازه زمانی سه هزار و ۶۵۸ تماس با اورژانس ۱۱۵ برقرار گردید که از این تعداد یکهزار و ۴۷۱ منجر به اعزام آمبولانس شده است.

صفرپور تعداد فراخوان بالگرد جهت اعزام مددجویان استان را نیز ۳ مورد عنوان کرد.

رئیس اورژانس ایلام مطرح کرد: همچنین در مدت ، ۶۳ زائر مصدوم و بیمار از کشور عراق در نقطه صفر مرزی تحویل شد و ۹ هزار و ۸۵۲ زائر نیز به درمانگاه پایانه شهید سلیمانی مراجعه کرده‌اند.

دکتر صفر پور بیان داشت: از یازدهم تا هفدهم مردادماه، تعداد مراجعات حضوری به پایگاه‌های اورژانس ۱۱ هزار و ۳۱٠ نفر، مصدوم ترافیکی ۲۵۹ نفر، مصدوم غیر ترافیکی و بیماری ۱۳هزار و ۱۴۵ نفر، اعزام به مراکز درمانی ۱۱۷۴ نفر درمان در محل ۱۲۲۲۱ نفر می‌باشد.

وی تصریح کرد: مجموع خدمات ارائه شده اورژانس پیش‌بیمارستانی به زائران اربعین در این مدت، ۱۳ هزار و ۴٠۴ مورد می‌باشد.