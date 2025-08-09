استاندار خراسان‌شمالی گفت: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از بودجه سال ۱۴۰۴ به مدیریت بحران استان اختصاص یافت که ۶۵ درصد از آن قرار است برای رفع تنش آبی هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان‌‍شمالی گفت: این میزان اعتبار، در هفت گروه شامل هزینه‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، تنش آبی، خشکسالی، آتش سوزی، سیل، گرد و غبار و مبارزه با آفات کشاورزی هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۰۰ درصد از پهنه استان درگیر خشکسالی و بی آبی است، افزود: هفتصد میلیارد تومان از این اعتبار منابع برای مقابله با اثرات تنش آبی در روستا‌ها و شهر‌های استان هزینه می‌شود.

دستور ویژه برای آبرسانی اضطراری به ۲ روستا

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به دستور ویژه برای تامین آب و آبرسانی به ۲ روستای اسفراین گفت: در بازدید از روستا‌های این شهرستان و مشاهده وضعیت بسیار نامناسب تامین آب، دستور تامین اعتبار برای حفر چاه و آبرسانی اضطراری داده شد.

نوری با تاکید بر لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف، تأکید کرد: ۳۱ درصد از شبکه آبرسانی خراسان شمالی فرسوده است که سبب هدر رفت آب شده است.

وی اضافه کرد: اکنون اجرای ۱۲ مجتمع آبرسانی و ۵۸ طرح در این زمینه در اولویت اجرا قرار دارد.

اقدام جهادی برای عبور از بحران کم‌آبی

استاندار همچنین با تاکید بر لزوم توجه به بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه خانه‌ها گفت: سطح آب در سد‌های استان افت دارد و مشکل تامین آب جدی است از این رو باید برای مدیریت بحران و عبور از این شرایط، اقدام جهادی انجام شود.

نوری افزود: در بخش کشاورزی نیز باید تجهیز زمین‌های کشاورزی به آبیاری نوین مورد توجه باشد، گستره عرصه‌های کشاورزی که به صورت نوین آبیاری می‌شود در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است از این رو باید با اقدامات حمایتی، کشاورزان به تجهیز زمین‌ها به سیستم‌های آبیاری نوین تشویق شوند.

وی همچنین گفت: پژوهش‌ها باید موضوع محور و کاربردی باشد تا بتواند گامی برای رفع مشکلات برداشت، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز باید نقش پررنگی در انجام پژوهش‌ها داشته باشند.

اهمیت نیازسنجی در انجام پژوهش‌ها

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه مهم‌ترین پژوهش در استان برای اجرایی شدن همچون آب و خشکسالی مد نظر قرار بگیرد گفت: خراسان شمالی در زمینه گیاهان دارویی غنی است، کشاورزان در این حوزه باید به سمت تغییر رفتار پیش روند و شروع به کاشت گیاهان دارویی کم آب طلب و پر بازده بروند تا اینکه برای حفظ مالکیت خود در کوه‌ها آنجا را شخم زنند و گیاهان دارویی را از بین ببرند.

هادی قوامی افزود: گروه محققی در بجنورد در زمینه بارور شدن ابر‌ها فعالیت دارند که با صلاح دید استاندار این گروه با مبلغ دو میلیارد تومان می‌توانند این بارور شدن ابر‌ها را انجام دهند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه کشت گیاهان دارویی در زمین‌های شیبدار و با بیان اینکه این زمین‌ها مستعد کشت گیاهان دارویی است، گفت: کشاورزان با شخم و شیار زمین‌های شیبدار در مستثنیات، سبب فرسایش خاک می‌شوند، زیرا این زمین‌های شیبدار پس از چندسال، رها می‌شود و کشاورز تنها برای حفظ مالکیت، آن را شخم می‌زنند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در بخش کشاورزی تغییر ایجاد کرده و کشاورزان به کشت گونه‌های کم آب طلب و پربازده سوق داده شوند تا زنجیره ارزش ایجاد شده و به تولید ثروت کمک شود.

قرارگرفتن۴۳ همت درآمد دولت در بحث توازن انرژی

محمد پاکمهر نماینده مردم شش شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی نیز اضافه کرد: ۴۳ همت درآمد دولت در بحث توازن قرار گرفت که جهش خوبی در منابع استان است.

وی افزود : ۵ درصد کل بودجه کشور به ارزش ۳۰۰ همت در اختیار دولت برای بحران است که ۵۳ همت از اعتبار فوق به استان‌ها اختصاص یافته و توزیع شده است که گشایشی برای حل مشکلات خواهد بود.

پاکمهر افزود: منابع پژوهشی در اختیار بحث حل بحران تنش آبی و بارور کردن ابر‌ها قرار گیرد.