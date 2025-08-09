پخش زنده
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه دانشگاه و استاد باید تزکیه شوند تا بتوانند نیازهای مردم را درک کنند و استعدادهای درونی را پرورش دهند، گفت: جهادگران همچنان مصمم هستند در مسیر امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ، در حد توان و امکانات خود، در خدمت مردم و سربلندی ایران اسلامی گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صبح امروز شنبه (۱۸ مرداد ۱۴۰۴) و به مناسبت چهلوپنجمین سالگرد تشکیل این نهاد، رئیس، معاونان، روسای واحدهای سازمانی و جمعی از جهادگران با حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی ، یادگار امام (ره) و تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند.
در ابتدای این مراسم، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، گفت: در آستانه اربعین حسینی، یاد شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، روح پرفتوح امام (رضواناللهعلیه)، فرزندان گرامی و بزرگوار ایشان و همه وابستگان به این بیت علم و فقاهت و نور را گرامی میدارم .
جماران، بخشی از تاریخ انقلاب فرهنگی است
وی افزود: جماران بخشی از تاریخ انقلاب فرهنگی است؛ تاریخی که در اردیبهشت ۱۳۵۹ رقم خورد و امام (ره) در همین مکان، در دیدار با دانشجویان انجمنهای اسلامی دانشگاهها، به تبیین مفهوم دانشگاه اسلامی و انتظارات خود از دانشگاه و اصلاح آن پرداختند.
رئیس جهاددانشگاهی گفت : امام راحل در همان روز فرمودند که برخی گمان میکنند علوم دو شاخه است، یعنی علوم اسلامی و علوم غیر اسلامی؛ مانند هندسه اسلامی و هندسه غیراسلامی یا فیزیک اسلامی و فیزیک غیراسلامی و سپس اضافه فرمودند که این یک توهم است و برخی یا از روی اشتباه و یا به عمد، این موضوع را ترویج میکنند که اینها که از اصلاح دانشگاه و دانشگاه اسلامی یاد میکنند، مقصودشان این است که فقه، اصول و مبانی علوم قدیمه را در دانشگاهها تدریس کنیم. امام (ره) فرمودند که این تفکر اشتباه است و برخی عمداً این اشتباه را مطرح میکنند که اصل مسئله فراموش شود.
منتظری تصریح کرد: امروز، جهاددانشگاهی که محصول چنین دیدگاه بلندی است، در جماران و در محضر یادگار گرامی امام (ره)، گردهم آمدهایم تا چهلوپنجمین سالگرد تشکیل این نهاد را گرامی بداریم. حاضران در این مراسم، رؤسای واحدها، معاونان و جمعی از مدیران ارشد جهاددانشگاهی از سراسر کشور هستند که برای بیعت با آرمانهای امام (ره) و مسیر ترسیمشده برای آینده و سربلندی کشور، گردهم آمدهاند.
عزم راسخ این نهاد برای ادامه مسیر امام (ره) و رهبری
رئیس جهاددانشگاهی اظهار کرد: برنامههای علمی و فرهنگی این نهاد طی سالهای گذشته فراز و نشیبهای بسیاری داشته، اما جهادگران همچنان مصمم هستند در مسیر امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حد توان و امکانات خود، در خدمت مردم و اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.
وی افزود: در زمینه اندیشهها و راه امام (ره)، تاکنون با اجرای برنامههای مستمر همچون «طریق جاوید» تلاش کردهایم تا نقش مؤثری در دانشگاهها ایفا کنیم. هرچند در سالهای اخیر این برنامه با افول مواجه شده، اما از سال جاری، با قدرت ادامه خواهد یافت؛ چراکه برخی مسائل باید همواره یادآوری شوند تا دچار فراموشی نشویم.
منتظری گفت: اشاره امروز من به «دانشگاه اسلامی» برای یادآوری فاصلهای است که با انتظارات امام (ره) داریم. ظواهر مهماند، اما اصل، توجه به نگاه عمیق امام (ره) است. جمله معروف ایشان که دانشگاه اسلامی، فیزیک یا هندسه اسلامی ندارد، بلکه اخلاق و تربیت اسلامی دارد، باید همواره در ذهن ما باقی بماند.
وی با بیان اینکه دانشگاه و استاد باید تزکیه شوند تا بتوانند نیازهای مردم را درک کنند و استعدادهای درونی را پرورش دهند، افزود: امید است با این آغاز در چهلوپنجمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در حسینیه جماران ـ حسینیه دلها و تاریخ سرافرازی کشور ـ همکاران ما در سراسر کشور بیش از پیش در این نهاد انقلابی خدمتگزار مردم باشند.