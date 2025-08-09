به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل فرودگاه‌های بین‌المللی استان فارس اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه هواپیمایی کشور، از ۱۷ تا ۲۶ مرداد، پرواز‌های فوق‌العاده اربعین از شیراز به نجف برقرار است و روزانه میانگین بین یک تا سه پرواز از این فرودگاه به نجف انجام می‌شود.

فخرالدین کشاورز با اشاره به انجام اولین پرواز فوریتی دیروز، افزود: امروز یک پرواز و فرداشب نیز دو پرواز به نجف انجام خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد: تا پایان ۲۶ مرداد، سه تا چهار هزار زائر به صورت هوایی از شیراز به نجف اشرف اعزام شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس توضیح داد: به علت مسافت طولانی، پرواز‌های شیراز به عراق تنها به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود.