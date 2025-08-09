پخش زنده
امروز: -
در دومین روز از اعزام هوایی زائران از فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز، ۱۳۶ مسافر با پروازی مستقیم راهی نجف اشرف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل فرودگاههای بینالمللی استان فارس اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه هواپیمایی کشور، از ۱۷ تا ۲۶ مرداد، پروازهای فوقالعاده اربعین از شیراز به نجف برقرار است و روزانه میانگین بین یک تا سه پرواز از این فرودگاه به نجف انجام میشود.
فخرالدین کشاورز با اشاره به انجام اولین پرواز فوریتی دیروز، افزود: امروز یک پرواز و فرداشب نیز دو پرواز به نجف انجام خواهد شد.
وی پیشبینی کرد: تا پایان ۲۶ مرداد، سه تا چهار هزار زائر به صورت هوایی از شیراز به نجف اشرف اعزام شوند.
مدیرکل فرودگاههای فارس توضیح داد: به علت مسافت طولانی، پروازهای شیراز به عراق تنها به مقصد نجف اشرف انجام میشود.