به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، طرح «مرهم مهر ۴» که طرحی برای جمع‌آوری دارو‌هایی است که مردم نیازی به آنها ندارند؛ امسال در دو مرحله اجرا شد.

مرحله اول این طرح، از اول ماه ذی‌الحجه تا اول ماه صفر اجرا شد و دارو‌های جمع‌آوری شده در حال ارسال به کشور عراق برای استفاده در ایام اربعین در درمانگاه‌های ایرانی هستند.

همچنین مرحله دوم این طرح، از اول ماه صفر آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و هدف آن تأمین دارو‌های مورد نیاز کاروان‌های سلامت است.

مردم می‌توانند دارو‌هایی که به آنها نیازی ندارند را به شعب هلال‌احمر تحویل دهند، البته این دارو‌ها باید بالای ۶ ماه تاریخ مصرف داشته باشند.

البته دارو‌هایی مثل سرم، آمپول و دارو‌های مایع جمع آوری نمی شود، چون نیاز به شرایط نگهداری خاص دارند.