وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری در نقشه جامع توسعه و جهش اقتصادی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری بر جایگاه بی‌بدیل گردشگری به عنوان محور کلیدی جهش اقتصادی تاکید کرد.

وی امروز شنبه در جریان سفر کاری به استان یزد و در بازدید میدانی از مجموعه گردشگری و فرهنگی «نیر زیبای من»، از تدوین برنامه‌های توسعه‌ای گسترده در حوزه بوم‌گردی در نیر خبر داد و گفت : این منطقه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن بررسی همه‌جانبه این مجموعه فاخر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری در نقشه جامع توسعه و جهش اقتصادی کشور تأکید کرد.

صالحی‌امیری با تأکید بر مضرات تمرکز فعلی بر صنایع ناسازگار با محیط‌زیست گفت: تمرکز بر بخش‌هایی از صنعت که تعارضی عمیق با محیط‌زیست دارند، به ویژه در استان‌های استراتژیکی مانند اصفهان و یزد، چالش‌های فراوانی ایجاد کرده است.

وی افزود: در چشم‌انداز توسعه کشور، گردشگری نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه به عنوان یک اهرم کلان و راهبردی برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد اشتغال فراگیر تعریف شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح ابعاد گسترده گردشگری گفت : زنجیره گردشگری شامل اقامت، حمل‌ونقل، بازار‌های محلی، صنایع‌دستی، طبیعت‌گردی و کویرنوردی است که همگی در تکمیل فرآیند توسعه اقتصادی منطقه نقش حیاتی ایفا می‌کنند و می‌توانند به صورت هدفمند در راهبرد‌های توسعه ملی گنجانده شوند.

صالحی‌امیری ضمن اشاره به فعالیت چندین بوم‌گردی فعال در نیر و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی حدود ۵۰ واحد بوم‌گردی جدید، افزود: این اقدامات، مؤید تبدیل نیر به قطبی برجسته و شاخص در نقشه گردشگری کشور است و آمار‌ها بیانگر روند صعودی و امیدبخش این تحول است.

وی گفت : مجموعه گردشگری «نیر زیبای من» به طور میانگین پذیرای سه هزار بازدیدکننده روزانه است که نمایانگر ظرفیت بالقوه و بالفعل بالای این منطقه است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش محوری سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری،افزود : ایجاد انگیزه و اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، نخستین گام راهبردی است و لازمه آن طراحی و معرفی بسته‌های حمایتی موثر توسط استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط است تا شرایط مناسب برای ورود و سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

صالحی‌امیری گفت : دولت با تصویب پنج مشوق کلان و راهبردی، حمایت‌های گسترده‌ای را در اختیار توسعه‌دهندگان حوزه گردشگری قرار داده که می‌تواند زمینه‌ساز جهشی ملموس در این بخش حیاتی باشد.

وی به جایگاه ممتاز استان یزد اشاره کرد و افزود: یزد، همراه با اصفهان و شیراز، در مثلث طلایی گردشگری ایران قرار دارد و به واسطه برخورداری از میراث جهانی و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بی‌نظیر، در فهرست پنج مقصد برتر گردشگری کشور قرار گرفته است.

همچنین وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر خود به استان یزد، از قلعه تاریخی حسین‌آباد شفیع‌پور واقع در شهرستان تفت بازدید و بر اهمیت حفاظت و مرمت فوری این برج دفاعی ارزشمند، بر اولویت‌بندی برنامه‌های صیانت از میراث مادی تاریخی استان تأکید کرد.