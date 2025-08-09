پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری در نقشه جامع توسعه و جهش اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری بر جایگاه بیبدیل گردشگری به عنوان محور کلیدی جهش اقتصادی تاکید کرد.
وی امروز شنبه در جریان سفر کاری به استان یزد و در بازدید میدانی از مجموعه گردشگری و فرهنگی «نیر زیبای من»، از تدوین برنامههای توسعهای گسترده در حوزه بومگردی در نیر خبر داد و گفت : این منطقه بهسرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن بررسی همهجانبه این مجموعه فاخر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری در نقشه جامع توسعه و جهش اقتصادی کشور تأکید کرد.
صالحیامیری با تأکید بر مضرات تمرکز فعلی بر صنایع ناسازگار با محیطزیست گفت: تمرکز بر بخشهایی از صنعت که تعارضی عمیق با محیطزیست دارند، به ویژه در استانهای استراتژیکی مانند اصفهان و یزد، چالشهای فراوانی ایجاد کرده است.
وی افزود: در چشمانداز توسعه کشور، گردشگری نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه به عنوان یک اهرم کلان و راهبردی برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد اشتغال فراگیر تعریف شده است.
وزیر میراثفرهنگی با تشریح ابعاد گسترده گردشگری گفت : زنجیره گردشگری شامل اقامت، حملونقل، بازارهای محلی، صنایعدستی، طبیعتگردی و کویرنوردی است که همگی در تکمیل فرآیند توسعه اقتصادی منطقه نقش حیاتی ایفا میکنند و میتوانند به صورت هدفمند در راهبردهای توسعه ملی گنجانده شوند.
صالحیامیری ضمن اشاره به فعالیت چندین بومگردی فعال در نیر و برنامهریزی برای راهاندازی حدود ۵۰ واحد بومگردی جدید، افزود: این اقدامات، مؤید تبدیل نیر به قطبی برجسته و شاخص در نقشه گردشگری کشور است و آمارها بیانگر روند صعودی و امیدبخش این تحول است.
وی گفت : مجموعه گردشگری «نیر زیبای من» به طور میانگین پذیرای سه هزار بازدیدکننده روزانه است که نمایانگر ظرفیت بالقوه و بالفعل بالای این منطقه است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر نقش محوری سرمایهگذاران در توسعه گردشگری،افزود : ایجاد انگیزه و اعتماد در میان سرمایهگذاران، نخستین گام راهبردی است و لازمه آن طراحی و معرفی بستههای حمایتی موثر توسط استانداریها، وزارتخانهها و نهادهای مرتبط است تا شرایط مناسب برای ورود و سرمایهگذاری تسهیل شود.
صالحیامیری گفت : دولت با تصویب پنج مشوق کلان و راهبردی، حمایتهای گستردهای را در اختیار توسعهدهندگان حوزه گردشگری قرار داده که میتواند زمینهساز جهشی ملموس در این بخش حیاتی باشد.
وی به جایگاه ممتاز استان یزد اشاره کرد و افزود: یزد، همراه با اصفهان و شیراز، در مثلث طلایی گردشگری ایران قرار دارد و به واسطه برخورداری از میراث جهانی و ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی بینظیر، در فهرست پنج مقصد برتر گردشگری کشور قرار گرفته است.
همچنین وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه سفر خود به استان یزد، از قلعه تاریخی حسینآباد شفیعپور واقع در شهرستان تفت بازدید و بر اهمیت حفاظت و مرمت فوری این برج دفاعی ارزشمند، بر اولویتبندی برنامههای صیانت از میراث مادی تاریخی استان تأکید کرد.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن بازدید میدانی از قلعه حسینآباد شفیعپور، بر لزوم توجه ویژه به مرمت و حفاظت این بنای برجسته تاریخی تأکید کرد.
این قلعه که در منطقه گاریزات شهرستان تفت واقع شده است، نمونهای کمنظیر از معماری دفاعی دوران زندیه محسوب میشود و در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۲۵۴۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کارشناسان حوزه میراث فرهنگی در این بازدید، گزارشی جامع از شرایط کنونی سازه ارائه کردند و ضمن تأکید بر اهمیت استحکامبخشی و حفاظت فوری، بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای حفظ اصالت و عناصر تزئینی این اثر تاکید کردند.
قلعه حسینآباد شفیعپور، با ارتفاعی بیش از هشت متر، از خشت و گل بهعنوان مصالح اصلی ساخته شده است و ضخامت چشمگیر دیوارهای آن نشان از کارکرد دفاعی و استراتژیک بنا دارد.
از ویژگیهای برجسته معماری این قلعه میتوان به تزئینات برجسته نظیر نقشبندی شیرازی و نقش بتهجقه ایرانی در حاشیه بالای برج اشاره کرد که گویای تلفیق هنر و مهندسی دفاعی در دوره زندیه است. همچنین، ۳۶ سرباز حجاریشده در بدنه برج که بهطور دقیق با تعداد فضاهای داخلی (سه طبقه با دوازده فضا در هر طبقه) هماهنگ است، نشاندهنده دقت هنری و کاربری ویژه این سازه است.
صالحیامیری با تأکید بر جایگاه بیبدیل این قلعه در منظومه میراث تاریخی استان یزد، تسریع در تدوین و اجرای طرحهای مرمتی و بهرهبرداری پایدار از این اثر ملی را خواستار شد تا این نماد هویت تاریخی و فرهنگی منطقه برای نسلهای آینده حفظ و بهعنوان ظرفیت گردشگری تاریخی معرفی شود.