تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم (اُسوه)، به منظور ایفای رسالت فرهنگی و تبلیغی خود همگام با زائران اربعین حسینی در طریق الحسین حضور داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد قرآنیان اُسوه، در آستانه راهپیمایی اربعین حسینی (ع)، اعضای تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم (اُسوه)، به منظور ایفای رسالت فرهنگی و تبلیغی خود، ۱۲ تا ۱۷ مردادماه عازم کشور عراق شدند.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﯿﺎم اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ (ع)، اﯾﺠﺎد زمینه ﺷﻮق و ﺧﻮدﺑﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ایجاد روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ، اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ، از جمله اهداف این سفر معنوی بود.
حجتالاسلام مجید صادقی، معاون پرورشی بنیاد قرآنیان اُسوه در این باره گفت: جمعی از اعضای تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم (اُسوه)، با عنوان «کاروان قرآنیان اُسوه» به همراه مسئولان و مربیان خود و همگام با دیگر زائران امام حسین (ع)، در رویداد بینالمللی اربعین حضور یافتند.
صادقی دربارۀ فعالیتهای این کاروان در مسیر پیاده روی و در شهرهای مقدس نجف و کربلا افزود: فعالیتهای گروه قرآنی اسوه، ذیل فعالیتهای کاروان قرآنی جمهوری اسلامی ایران در اربعین، تعریف شد و این فعالیتها شامل برگزاری محافل قرآنی، حلقههای معرفت، روایتگری، خدمترسانی به موکبها و زوار حسینی، سفرنامه نویسی، اجرای پویش «رایحه قدردانی»، تولید محتوا شامل فیلم و عکس از برنامههای کاروان، بود.
وی ادامه داد: اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ بود ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ فضائلی مانند ﺗﻮاﺿﻊ، از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻫﻤچنین اﺣﺴﺎس رضایتمندی از ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ به دور از خودنمایی به زائران اباعبدالله (ع) بود که انشاءالله ثمرات تربیتی زیادی را برای این آیندهسازان قرآنی کشور به همراه خواهد داشت.
اسامی اعضای کاروان قرآنیان اُسوه؛ اعزامی به راهپیمایی اربعین به شرح زیر بود:
هادی سخندان (آذربایجان شرقی)، امیررضا مهرداد (قزوین)، میلاد کریمی احمد آبادی (یزد)، امیرحسین فلاح تفتی (یزد)، محمدعارف میرجلیلی (یزد)، ابوالفضل عدالتخواه (بوشهر)، محمدطاها کاظمی (بوشهر)، علی دولتآبادی (گلستان)، محمدحسین عظیمی (مازندران)، طاها عسگرنژاد (مازندران)، عرشیا حسینزاده (مازندران)، امیرعلی خیری (تهران)، محمدصالح قدیمی (تهران)، حسین خورشیدوند (لرستان)، محمدمهدی جعفری (قم)، محمدحسین قهرمانپور (اردبیل)، امیرطاها قهرمانپور (اردبیل)، علی هاشمی (بوشهر) و ابوالفضل هوشیارمقدم (خراسان جنوبی).
همچنین در این سفر، حجتالاسلام مجید صادقی (معاون پرورشی بنیاد قرآنیان اُسوه)، مهدی مردان مرد (معاون آموزشی)، حجج اسلام حسین صفاری و مهدی اخوان (مربیان تیم ملی) و تعدادی از پدران قاریان نوجوان حضور داشتند.
تیم ملی قاریان نوجوان قرآنکریم (اُسوه)، را بنیاد قرآنیان اُسوه یرنظرشورای عالی قرآن، اداره میکند.