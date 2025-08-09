به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری کل آذربایجان‌غربی درادامه برنامه کاری خود در شمال استان و با هدف تکالیف حقوق عامه‌ای خود مبنی بر حل مشکلات و معضلات مردم در بخشی از سفر خود به حوزه قضایی ماکو به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان ماکو، نماینده بازرسی کل استان و مالکان زمین‌ها با حضور در زمین‌های مرحوم تقی بیات در ماکو نسبت به بررسی و رسیدگی به مشکلات مالکین این زمین اقدام کرد.

عتباتی و مجیدی در این بازدید، با مالکین این زمین‌ها از نزدیک دیدار و با استماع صحبت‌های آن‌ها دستورات لازم جهت طرح و رسیدگی به مشکلاتشان را در شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور ارگان‌های متولی و مرتبط صادر کرد.