پخش زنده
امروز: -
۲۴ نفر در سوانح جادهای خراسان رضوی در نیمه اول مردادماه امسال جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: این تعداد در ۲۲ فقره تصادف فوتی جان باختهاند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش دارد.
سرهنگ محمدرضا کورسی افزود: در مدت مشابه پارسال تعداد قربانیان ناشی از حوادث جادهای خراسان رضوی، ۳۹ نفر گزارش شده است.
وی اضافه کرد: ۳۴۱ فقره تصادف جرحی با ۴۵۱ نفر مصدوم و ۷۳۲ فقره تصادف خسارتی نیز در این بازه زمانی در جادههای استان رخ داده است.
این مسئول ادامه داد: در راستای برخورد با رانندگان پرخطر از ابتدای مرداد ماه امسال تاکنون، پنج هزار و ۳۰۰ خودرو حادثه ساز و ۳۸۰ دستگاه موتورسیکلت خطرآفرین نیز در جادههای استان توقیف شد.
جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه و بستن کمربند ایمنی در مسیرها تردد کنند.